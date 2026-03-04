امروز صورت گرفت؛
حضور الهام علی اف در سفارت ایران در باکو برای تسلیت
کد خبر : 1758521
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان با حضور در محل سفارت کشورمان در باکو با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایلنا،الهام علیاف رئیس جمهور آذربایجان امروز (چهارشنبه) با حضور در سفارت ایران در باکو با مردم و دولت کشورمان ابراز همدردی کرد.
وی همچنین دفتر یادبودی که به مناسبت شهادت رهبر انقلاب در سفارت کشورمان گشوده شده است را امضا کرد.
شایان ذکر است، رئیس جمهور آذربایجان در روزهای گذشته در پیامی به مسعود پزشکیان، شهادت امام خامنه ای را تسلیت گفت.