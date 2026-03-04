حضور الهام علی اف در سفارت ایران در باکو برای تسلیت

به گزارش ایلنا،الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان امروز (چهارشنبه) با حضور در سفارت ایران در باکو با مردم و دولت کشورمان ابراز همدردی کرد.

وی هم‌چنین دفتر یادبودی که به مناسبت شهادت رهبر انقلاب در سفارت کشورمان گشوده شده است را امضا کرد.

شایان ذکر است، رئیس جمهور آذربایجان در روزهای گذشته در پیامی به مسعود پزشکیان، شهادت امام خامنه ای را تسلیت گفت.

انتهای پیام/