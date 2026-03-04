قائمپناه در در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلالاحمر:
همه ارکان کشور پای خدمت به مردم ایستادهاند
معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلالاحمر، ضمن ابلاغ پیام قدردانی رئیس جمهور تاکید کرد: همه ارکان کشور با تدبیر و استقامت در کنار مردم و خدمتگزاران مردم ایستادهایم و از آنها دفاع میکنیم.
به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم پناه، با حضور در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلالاحمر، به تمام خادمان مردم خداقوت گفت و افزود: اینجا هستم تا سلام و خداقوت دکتر پزشکیان را خدمت تکتک شما مدیران و اعضای هلالاحمر ابلاغ کنم.
وی ادامه داد: جنگ، جنگ تمام عیار است و آمریکا با همکاری رژیم غاصب صهیونیستی و با تمام توان و تجهیزات به ایران تجاوز کردهاند و ما هم با تمام توان از مملکت و مردممان دفاع خواهیم کرد؛ اعتقاد داریم که در راه دفاع از مردم و وطن، یا شهید میشویم و یا پیروز که در هر صورت؛ پیروزی از آن ماست.
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه هلالاحمر از مهمترین سازمانها و نهادهایی است که در جنگ و در صلح به مردم خدمت میکنند، برای اعضای این مجموعه و مردم کشورمان آرزوی پیروزی، سرافرازی و توفیق کرد.
قائم پناه افزود: با هلالاحمر آشنای دیرینه دارم و الان هم هر نقطهای که هدف دشمن قرار میگیرد، همکاران شما با لباس زیبایشان حضوری دلگرم کننده دارند، خدمت این عزیزان به مردم و وطن، ستودنی است. وی ادامه داد: همه بر این باوریم که چو ایران نباشد تن من مباد. این روزها حس وطندوستی و یاد شهدا مهم است و استقامت ما را بیشتر میکند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: به این ملت افتخار میکنم که با همه نگاهها و اختلافات و تنوع فکری، پای پرچم کشورمان ماندهاند. ما هم در مقابل، در کنار مردم ایران و در کنار تمام عزیزانی که به مردم خدمت میکنند، ایستادهایم.