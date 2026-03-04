قائم‌پناه در در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلال‌احمر:

همه ارکان کشور پای خدمت به مردم ایستاده‌اند

معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلال‌احمر، ضمن ابلاغ پیام قدردانی رئیس جمهور تاکید کرد: همه ارکان کشور با تدبیر و استقامت در کنار مردم و خدمتگزاران مردم ایستاده‌ایم و از آنها دفاع می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم پناه، با حضور در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلال‌احمر، به تمام خادمان مردم خداقوت گفت و افزود: اینجا هستم تا سلام و خداقوت دکتر پزشکیان را خدمت تک‌تک شما مدیران و اعضای هلال‌احمر ابلاغ کنم.

وی ادامه داد: جنگ، جنگ تمام عیار است و آمریکا با همکاری رژیم غاصب صهیونیستی و با تمام توان و تجهیزات به ایران تجاوز کرده‌اند و ما هم با تمام توان از مملکت و مردم‌مان دفاع خواهیم کرد؛ اعتقاد داریم که در راه دفاع از مردم و وطن، یا شهید می‌شویم و یا پیروز که در هر صورت؛ پیروزی از آن ماست.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه هلال‌احمر از مهمترین سازمان‌ها و نهادهایی است که در جنگ و در صلح به مردم خدمت می‌کنند، برای اعضای این مجموعه و مردم کشورمان آرزوی پیروزی، سرافرازی و توفیق کرد.

قائم پناه افزود: با هلال‌احمر آشنای دیرینه دارم و الان هم هر نقطه‌ای که هدف دشمن قرار می‌گیرد، همکاران شما با لباس زیبایشان حضوری دلگرم کننده دارند، خدمت این عزیزان به مردم و وطن، ستودنی است. وی ادامه داد: همه بر این باوریم که چو ایران نباشد تن من مباد. این روزها حس وطن‌دوستی و یاد شهدا مهم است و استقامت ما را بیشتر می‌کند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: به این ملت افتخار می‌کنم که با همه نگاه‌ها و اختلافات و تنوع فکری، پای پرچم کشورمان مانده‌اند. ما هم در مقابل، در کنار مردم ایران و در کنار تمام عزیزانی که به مردم خدمت می‌کنند، ایستاده‌ایم.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل