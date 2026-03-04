وی با بیان اینکه بر اساس این سند، اسرائیلی‌ها مدل جنگ‌شان با ایران را در ۳ گام عملیاتی تشریح کرده‌اند، افزود: گام اول آن‌ها عملیات نظامی است؛ می‌گویند ابتدا پدافند، سلسله‌مراتب فرماندهی و کنترل و دانشمندان هسته‌ای را در روز نخست مورد هدف قرار می‌دهیم و سپس هواپیماهای‌مان وارد می‌شوند و سکوهای موشکی و لانچرها را هدف می‌گیرند و پس از آن انبارهای موشکی را می‌زنیم و سپس سراغ تاسیسات هسته‌ای می‌رویم و اگر این مراحل انجام شود، ایران در واقع تسلیم می‌شود و به «روز یکشنبه» می‌رسد که بیاید پای میز مذاکره و اعلام کند که تسلیم هستم.

مشاور فرمانده کل سپاه عنوان کرد: آن‌ها می‌گویند که اگر این مرحله اتفاق نیفتد، وارد گام دوم می‌شویم؛ شبکه‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی را که از سال ۱۴۰۱ آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیلی‌ها قرار داده‌اند تا یک شبکه خشن از آن بسازند، وارد عملیات می‌کنیم؛ خودبه‌خود از «دوشنبه» درِ زندان‌ها باز می‌شود، گروه‌های مسلح وارد عملیات می‌شوند و عده‌ای به آنها می‌پیوندند و در عملیات امنیتی، ایران تسلیم می‌شود.

طائب اظهار کرد: در گام سوم می‌گویند که اگر ۲ گام قبلی نتیجه نداد، آمریکا وارد جنگ می‌شود و هدف را تقلیل و تغییر می‌دهد. در آن مرحله می‌گویند هدف ما تسلیم ایران نبود و آمریکا می‌گوید که «هدف اولیه ما این نبود بلکه هدف ما نابودی برنامه‌ی هسته‌ای ایران بود» و اعلام می‌کنند که آمده‌اند و تاسیسات هسته‌ای را از بین برده‌اند.