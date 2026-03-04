یاد فرشتگان کوچک و معصوم مینابی تا ابد در قلب ایران جاودانه خواهد ماند
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر فرشتگان معصوم مینابی، نوشت: یاد فرشتگان کوچک و معصوم مینابی تا ابد در قلب ایران جاودانه خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تشییع و خاکسپاری پیکر فرشتگان معصوم مینابی نوشت: «پیکر فرشتگان کوچک و معصوم ایران که در شهر میناب توسط موشکهای آمریکا و اسرائیل قتل عام شدند، دیروز به خاک سپرده شدند. عمر گرانبهای آنها بیرحمانه به دست قاتلان نسلکش کوتاه شد، اما یاد آنها برای همیشه در قلب ایران جاودانه خواهد ماند.»