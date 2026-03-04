مهاجرانی:
ذخایر راهبردی ما در کالاهای اساسی و دارو وضعیت خوبی دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره تامین دارو و درمان گفت: یک نگرانی اساسی مردم، موضوع دارو و درمان است.
سخنگوی دولت بیان کرد: ما ذخایر راهبردیمان هم در کالاهای اساسی و هم در دارو در وضعیت خوبی قرار دارد و مشکلی در این زمینه نداریم. علیرغم اینکه درمان همه مجروحین بهصورت کاملاً رایگان انجام میشود و هیچگونه بار مالی را ندارد، مشکلی از نظر نقدینگی در فرایندهای درمانی ما وجود ندارد و خدا را شکر، جای تشکر دارد، البته از کادر درمان که به این خوبی پای کار مردم ایران و ایران ایستادند و الحمدلله در این زمینه مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: بازدیدی هم که من امروز صبح از دو تا از بیمارستانها داشتم، هم عیادت مجروحین بود و هم یک خداقوتی به کادر درمان. الحمدلله نیروها بسیار باانگیزه و علاقهمند و بدون ذرهای خستگی حتی پای کار مردم ایستادهاند.
مهاجرانی خاطر نشان کرد:طبیعتاً ما با یک حجم زیادی از مراجعه مردم به پمپبنزینها مواجه بودیم. طبیعی است به هر حال در زمان بحران، عدهای از مردم تصمیم میگیرند که بروند از شهر، ولی موضوع طبیعی است و هیچ چیز عجیبی هم نیست. اتفاقاً استقبال میکنیم از اینکه مردم در جایی باشند که امنیت روانی بهتری داشته باشند.
وی تاکید کرد: پمپبنزینها و کل کادر صنعت نفت که واقعاً من اینجا جا دارد خداقوت بگویم به همه این عزیزان، بهشدت زحمت کشیدند و توانستند بهخوبی این فضا را مدیریت بکنند و در عین حال که باید تانکرهای سوخترسان سوخت را میرساندند به جایگاههای سوخترسانی، بنزین، در واقع بنزین توزیع شد و الان ذخیره بنزین به اندازه کافی است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.