رئیس قوه قضاییه:
برخورد قاطع با افرادی که در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن عمل کنند
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حاشیه جلسه شورای موقت رهبری طی مصاحبهای با تسلیت و تبریک مجدد شهادت پرافتخار امام خامنهای و همه فرماندهان و مردم شهید ایران اسلامی در نبرد اخیر، اظهار کرد:در نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ساختارها و سازوکارهای قانونی و مدوّنی که وجود دارد، هیچگاه هیچ خلل و فترتی ایجاد نمیشود؛ همین ویژگی و خصیصه سبب شد در اثر واقعه بسیار تألمآور و حزنانگیز شهادت امام خامنهای عزیز نیز کوچکترین خللی در تمشیّت امورات اساسی کشور ایجاد نشود و وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری شکل گیرد.
علیه ما اعلان جنگ کردهاند؛ هرگونه همراهی با دشمن افراد را در دسته دشمنان قرار میدهد
رئیس دستگاه قضا در ادامه به تکالیف قانونی دستگاه تحت امر خود در شرایط فعلی اشاره کرد و تصریح کرد: قوه قضاییه به صورت کامل از نیروهای مسلح کشور و حافظان امنیت مردم، حمایت و پشتیبانی میکند. به موجب ابلاغ صورت گرفته، با عنایت به اینکه در شرایط جنگی به سر میبریم، با افرادی که به هر نحوی از انحاء در کلام و عمل، در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، وفق قوانین و ضوابط موجود با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: با این افراد با مبانی انقلابی و اسلامی در زمان جنگ برخورد خواهد شد.
رئیس عدلیه عنوان کرد: امید داریم در این شرایط، فرد یا افرادی نباشند که بخواهند در راستای امیال و مطامع دشمن زبون عمل کنند و کار به برخورد قاطع و شدید و قانونی با آنها نکشد؛ لکن خدایناکرده چنانچه این امر به وقوع پیوست، در برخورد قانونی و قاطع با مجرمان، کوچکترین اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.