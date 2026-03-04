بقایی:

اروپا با حرکت به سمت طرز فکر «نازی»ها مخالفت کند

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: اتحادیه اروپا از حرکت به سمت هرگونه طرز فکری که ایدئولوژی «نازی»ها را تداعی می‌کند، مخالفت کند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی زمانی نقشی محوری در دیپلماسی بین‌المللی ایفا می‌کردند و به شکل‌گیری برجام در سال ۲۰۱۵ کمک کردند، یک دستاورد برجسته سیاست خارجی اروپا که توسط همین دولت ایالات متحده نابود شد.

وی با اشاره به مواضع فردریش مرتس صدراعظم آلمان و اعمال فشار وی بر اتحادیه اروپا، اظهار کرد: برخی از اعضای اتحادیه اروپا با همدستی در اقدامات تجاوزکارانه و جنایات جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه ملت ایران، یکی از قدیمی‌ترین و پایدارترین کشورهای متمدن جهان، در معرض خطر قرار گرفتن در سمت اشتباه تاریخ هستند.

وی گفت: اتحادیه اروپا باید با هرگونه حرکتی که یادآور طرز فکر تاریخی «نازی»ها است، مخالفت کند و در عوض به تعهد خود به قوانین و عدالت بین‌المللی پایبند باشد.

