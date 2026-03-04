به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت سرافرازانه عالم ربانی، امام خامنه‌ای را تبریک و تسلیت گفتند و تاکید کردند: ایران، ایران باقی خواهد ماند زیرا رهبران و مردانی چون حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (ره) داشته است که نه تنها یک رهبر دینی بلکه ایرانی ترین ایرانی تاریخ کشور بوده اند.

متن این پیام به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»

با قلبی آکنده از دردی عظیم و سینه‌ای مملو از اندوهی تاریخی، خبر جانکاه و باورنکردنی عروج ملکوتی قائد امت، مرجع عالی‌قدر و ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) را به محضر امام زمان (عج)، ملت شریف ایران، و تمامی مستضعفین جهان تسلیت عرض می نموده و به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، اعلام می‌داریم که این ضایعه دردناک، عزم ما را در ادامه راه مبارزه دوچندان ساخته است؛ دشمنان ملت، به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، باید بدانند که این داغ، ما را در مسیر دفاع از مظلومان و تحقق آرمان‌های انقلاب، متوقف نخواهد کرد.انتقام خون پاک سیدالشهدا ی انقلاب اسلامی و یارانشان، از این دو محور شرارت، با اقتدار و تا رسیدن به فتح عظیم و پیروزی نهایی، قطعی خواهد بود.

شهادت قائد امت، بار دیگر امت اسلامی را به اتحاد و هوشیاری فرا می‌خواند تا انتقام خون پاک ایشان را از دشمنان قسم‌خورده اسلام بگیرد.

روح مطهر سید و مولایمان، که همواره چراغ راه و تکیه‌گاه مظلومان بود، به سوی خالق متعال پرکشید، در تاریخ گذشته سرزمین ما، کمتر پادشاه یا رهبری بوده که در برابر تجاوز بیگانگان، با شجاعت تمام ایستادگی کرده باشد و عمدتا، به ویژه در سده‌های اخیر، شاهان بزدل، تن به سرسپردگی و اطاعت بی‌چون و چرا داده‌اند!؛ اکنون اما ایران شاهد رهبری بود که در برابر ائتلاف ناجوانمردانه دشمنان غدار، شجاعانه ایستاد و سرمشقی برای تاریخ آینده ایران شد.

ایران، ایران باقی خواهد ماند زیرا رهبران و مردانی چون حضرت امام خمینی(ره) و خامنه‌ای (ره) داشته است که نه تنها یک رهبر دینی بلکه ایرانی ترین ایرانی تاریخ کشور بوده اند و رهنمودهای نورانی امامین انقلاب، هدایت‌گر مردم و نیروهای مسلح و همه اقشار و اقوام خواهد بود.

امت اسلام امروز در سوگ رهبر شهیدشان اشک‌بار هستند و در فراق ایشان سینه‌شان به تنگ آمده و از جنایت سفاکان و جانیان خشمگین هستند، اما مردم ولایت‌مدار این خشم مقدس را به مشت‌های گره کرده تبدیل کرده و بر صورت منحوس و کریه امپریالیسم می‌کوبند، ما سربازان سیدعلی هستیم، کسی که ایستاد، خم بر ابرو نیاورد و تا آخرین لحظه‌ دست از مبارزه برنداشت. ایشان درس آموخته مکتب اهل بیت (ع) بود و ما پیروان مکتب او هستیم. دشمن خیال خام کرده که با بمباران و موشک‌باران می‌تواند صفوف پولادین ملت را از هم جدا کند. وحدت رمز شهادت رهبر عظیم الشانمان برای پیروزی است، ما هستیم برهمان عهد که بستیم.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار ارکان نظام جمهوری اسلامی بیش از گذشته آماده خدمت در تمام عرصه ها به ویژه کمک به مدیریت جریان انرژی کشور خواهد بود.

السلام علی الحسین (ع) و علی علی بن الحسین(ع) و علی اولاد الحسین(ع) و علی اصحاب الحسین

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/