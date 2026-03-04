تشکیل کمیته دفاعی برای نظارت بر حوزه سلامت و ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی

به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی از تشکیل کمیته دفاعی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد و گفت: این کمیته بنابر تدبیر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.

وی افزود: اغلب کمیسیون ها نسبت به تشکیل این کمیته اقدام کرده اند و هدف از تشکیل آن در کمیسیون بهداشت نظارت مستمر بر حوزه سلامت و متولیان آن است.

به گزارش خانه ملت،نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: همچنین یکی از اهداف آن نظارت بر ذخایر دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و خدمات رسانی کمی و کیفی در دوران بحران جنگ است.

