شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
ساعت ۲۲ امشب مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت شریف ایران و همه اقشار دعوت کرد تا با حضور گسترده در آیین وداع با پیکر مطهر "رهبر شهید و قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی" از ساعت ۲۲ امشب به مدت سه شبانه روز در مصلای امام خمینی تهران حضور پیدا کنند.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای دعوت از عموم ملت شریف ایران و همه اقشار جهت حضور گسترده در آیین وداع با پیکر مطهر "رهبر شهید و قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»
ملت بزرگ، بصیر و سرافراز ایران اسلامی؛ در روزهایی که تاریخ این سرزمین، برگهایی خونین اما حماسی را ورق میزند، پیکر مطهر پیشوای آزادگان و امام مستضعفان و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای(قدس سره الشریف)، آن عبد صالح خدا و پرچمدار عزت و مقاومت، از امشب به مدت سه شبانه روز برای وداعی تاریخی به آستان مصلی بزرگ مصلای امام خمینی تهران منتقل میشود؛ همان مکان مقدسی که بارها تجلیگاه وحدت، ایمان و بصیرت ملی بوده است و اکنون، میعادگاه دلهای داغدار و ارواح استوار خواهد بود، این وداع سهروزه، تجدید میثاقی آگاهانه با راه، مکتب و آرمانهای مقتدا و رهبری است که عمر خویش را وقف اعتلای اسلام ناب محمدی(ص)، صیانت از استقلال و عزت ایران اسلامی و تقویت جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی کرد.
همچنانکه ملت قدرشناس ایران در سال ۱۳۶۸ با وداعی تاریخی با معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام روحالله خمینی، صحنههایی ماندگار از وفاداری و عشق آفرید، امروز نیز بیتردید با حضوری حماسی و دشمنشکن، نشان خواهد داد که شهادت رهبران الهی نهتنها خللی در اراده ملی ایجاد نمیکند، بلکه عزمها را راسختر و صفوف را فشردهتر میسازد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تسلیت شهادت به پیشگاه حضرت بقیةالله الأعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» و امت اسلام و همه آزادیخواهان جهان از عموم ملت شریف ایران، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و حوزوی، کارگر و کشاورز، اصناف، فرهنگیان، دانشجویان و همه اقشار دعوت میکند با حضور گسترده در آیین وداع با پیکر مطهر "رهبر شهید و قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی" از ساعت ۲۲ امشب به مدت سه شبانه روز در مصلای امام خمینی تهران، بار دیگر جلوهای باشکوه از وحدت ملی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان این مرز و بوم را به نمایش بگذارند.
بیتردید، پیام این حضور میلیونی، فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران طنینانداز خواهد شد و به دوستان، امید و به بدخواهان، هشداری روشن خواهد داد که راه مقاومت، عدالتخواهی و پیشرفت، با شهادت متوقف نمیشود و پرچم عزت این ملت، به دست نسلهای مؤمن و انقلابی، برافراشته خواهد ماند.