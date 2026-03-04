موج هفدهم حملات سپاه؛ شلیک ۴۰ موشک به اهداف آمریکایی_ صهیونیستی

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی قبل موج هفدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا رسول الله(ص) با شلیک بیش از ۴۰ فروند موشک‌نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت اهداف امریکایی_ صهیونیستی انجام شد.



جزئیات این عملیات تا دقایقی دیگر به اطلاع ملت شریف ایران رسانده می‌شود.