موج هفدهم حملات سپاه؛ شلیک ۴۰ موشک به اهداف آمریکایی_ صهیونیستی
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موج هفدهم حملات سپاه به اهداف آمریکایی_ صهیونیستی با شلیک ۴۰ موشک خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی قبل موج هفدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا رسول الله(ص) با شلیک بیش از ۴۰ فروند موشکنیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت اهداف امریکایی_ صهیونیستی انجام شد.
جزئیات این عملیات تا دقایقی دیگر به اطلاع ملت شریف ایران رسانده میشود.