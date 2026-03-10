پیمان فلسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط امروز ایران و شهادت مقام معظم رهبری در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: کشور فعلا در شرایط جنگی است و ما داریم با دشمنان خبیثی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کنیم. ما یک جنگ رو در رو داریم. البته مردم همچنان که در گذشته نشان دادند، امروز هم نشان دادند وحدت و انسجام خودشان را دارند و از نیروهای مسلح پشتیبانی می‌کنند و این حمایت خودشان را در مساجد، میادین و خیابان‌های شهرها در این چند روز نشان داده‌اند.

نائیب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک موضوع وجود دارد؛ برخی اظهار نگرانی می‌کنند که ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم چه خواهد شد؟ باید خدمت مردم عرض کنیم که در سطح شهرها، اگر به فروشگاه‌ها مراجعه کنند، اغلب فروشگاه‌ها تمام کالاهایی را که قبلاً عرضه می‌کردند، اکنون هم دارند و از این نظر هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسئولان از قبل پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند و ذخایر لازم برای کالاهای مورد نیاز مردم از پیش تأمین شده است. لذا از این جهت جای هیچ نگرانی نیست و هر آنچه مورد نیاز مردم باشد، ارائه می‌شود.

فلسفی با بیان این که اکنون هم فروشگاه‌ها فعال هستند و همان‌گونه که مشاهده می‌شود، هیچ تجمعی وجود ندارد، اظهار داشت: در بخش‌هایی که بنده عبور کردم و دیدم، فروشگاه‌ها در حالت عادی و معمول خود هستند و از این نظر هیچ نگرانی وجود ندارد. مردم مطمئن و خاطرشان آسوده باشد که جای نگرانی نیست.

وی درباره این‌که در بحث تجاوز به کشورمان تجزیه و حضور گروه‌های تجزیه‌طلب مطلب مطرح می‌شود در این شرایط چقدر نیاز است در کشور وحدت و انسجام حفظ شود و از دامن زدن به دوقطبی‌ها پرهیز شود، بیان کرد: در ماجرای جنگ 12 روزه، آمریکا و اسرائیل و دیگران به ما حمله کردند و پس از ضرباتی که وارد کردند، فراخوان‌هایی دادند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتانیاهوی خبیث و جنایتکار و رئیس‌جمهور آمریکا به همراه برخی چهره‌های ضدانقلاب خارج از کشور فراخوان دادند که مردم به خیابان‌ها بیایند و علیه نظام جمهوری اسلامی تظاهرات کنند و ضربه بزنند اما قضیه برعکس شد؛ مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از رزمندگان به خیابان‌ها آمدند و و تیر آنان به سنگ خورد.

وی افزود: در ماجرای حوادث دی‌ماه هم دوباره آمریکا و اسرائیل تلاش کردند با گسترش آشوب‌های شهری، مردم را علیه نظام جمهوری اسلامی به صحنه بیاورند، اما مردم هوشیار نشان دادند که فریب آنان را نمی‌خورند و صف خود را از آشوبگران جدا کردند و آن ماجرا هم با شکست مواجه شد، گرچه تلفات و خساراتی در پی داشت اما به هدف شوم خودشان نرسیدند.

فلسفی خاطرنشان کرد: در این جنگ چندروزه اخیر هم از همان روز نخست، نتانیاهو، ترامپ و پهلوی خائن فراخوان دادند که مردم به خیابان‌ها بیایند و کار نظام را تمام کنند، اما در این چند روز هم شاهد بودیم که مردم درست برعکس عمل کردند؛ به صحنه آمدند، به خیابان‌ها آمدند، به مساجد رفتند و اتحاد و انسجام خود را در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و رهبری جدید و در مخالفت با آمریکا، اسرائیل، پهلوی خائن و گروهک‌های ضدانقلاب نشان دادند.

وی با بیان این که دشمنان تلاش کردند از مرزهای غربی و شمال‌غربی، از جمله مرزهای کرمانشاه و ایلام، گروهک‌های ضدانقلاب را به داخل کشور نفوذ دهند تا به اعمال تروریستی بپردازند و شهرها را به آشوب بکشند، اظهار داشت: نیروهای مسلح ما، اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، با هوشیاری کامل صحنه را رصد می‌کنند و در همین چند روز ضربات گسترده و متعددی به این گروهک‌های ضدانقلاب در خارج از کشور وارد کرده‌اند؛ مقرهای آنان را بمباران و موشک‌باران و با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داده و خسارات زیادی به آن‌ها وارد کرده‌اند.

فلسفی گفت: مردم مطمئن باشند که نیروهای جان‌برکف مسلح ما کاملاً بر اوضاع اشراف دارند و آن را رصد می‌کنند. دشمن اگر بخواهد هر اقدامی انجام دهد و هوس کند که گروه‌های ضدانقلاب را از راه زمینی وارد کشور کند، با مقابله جانانه مواجه خواهد شد. لذا از این بابت نیز نگرانی وجود ندارد.

