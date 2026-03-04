تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ازبکستان

به گزارش ایلنا، بختیار سعیدوف وزیر امور ازبکستان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از هموطنان ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از تماس و ابراز همدردی وزیر امور خارجه ازبکستان، وی را در جریان آخرین تحولات و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران و هدف قرار دادن اماکن مسکونی، مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز امدادی و خدمات عمومی قرار داد.

عراقچی بر عزم و اراده راسخ دولت و مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع آز کیان ایران تاکید کرد.

