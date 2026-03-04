تماس تلفنی وزیر امور خارجه با مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سه‌شنبه شب در تماس تلفنی با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس، مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و شهروندان بی‌گناه ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، وی را در جریان جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران قرار داد.

در این تماس در خصوص تقویت همکاری‌ها برای حفظ امنیت در مرزهای مشترک رایزنی‌ شد.

انتهای پیام/