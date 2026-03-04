خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق
کد خبر : 1758293
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سه‌شنبه شب در تماس تلفنی با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، تلفنی گفتگو کرد. 

در این تماس، مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و شهروندان بی‌گناه ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را تسلیت گفت. 

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، وی را در جریان جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران قرار داد.

در این تماس در خصوص تقویت همکاری‌ها برای حفظ امنیت در مرزهای مشترک رایزنی‌ شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

