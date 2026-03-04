پیام تسلیت رئیس دیوان عالی کشور در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، طی پیامی شهادت مظلومانه و سرافرازانه قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم ارواحنافداه و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت گفت.

‌متن این پیام به شرح ذیل است:

‌بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اَللّٰهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مٰا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

‌با قلبی مالامال از اندوه شهادت مظلومانه و سرافرازانه قائد عظیم الشان امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) که همانند مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی (ع) در ماه مبارک رمضان به دست اشقی الاشقیا دوران، آمریکای جنایتکار و رژیم منفور و منحوس صهیونی صورت گرفت را به محضر داغدار حضرت بقیة الله الاعظم ارواحناله الفدا، همه آزادگان و مسلمان جهان و به ویژه ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

‌بدون تردید راه نورانی خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید تا انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود با قوت و قدرت هر چه تمام ادامه خواهد یافت و انشاالله برکات و سکینه الهی شامل حال این کشور خواهد شد.

‌مردم عزیز و بصیر ما در این دوران حساس و تاریخ ساز مراقب دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان قسم خورده برای نیل به اهداف شوم خود هستند لذا وحدت و یکپارچگی خود راحفظ خوا هند کرد انشاالله.

‌والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

‌حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور