به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) گزارش داد: نیروهای جمهوری اسلامی ایران در ادامه عملیات وعده صادق ۴ و در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آمریکایی - صهیونی، سه شنبه ۱۲ اسفندماه ضربات سنگین و کوبنده‌ای بر پایگاه‌ها و مراکز حساس و راهبردی دشمن در منطقه وارد ساختند.

