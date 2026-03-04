سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) خبرداد:
ضربات سنگین به پایگاهها و مراکز حساس و راهبردی دشمن در منطقه
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) از ضربات سنگین به پایگاهها و مراکز حساس و راهبردی دشمن در منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) گزارش داد: نیروهای جمهوری اسلامی ایران در ادامه عملیات وعده صادق ۴ و در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آمریکایی - صهیونی، سه شنبه ۱۲ اسفندماه ضربات سنگین و کوبندهای بر پایگاهها و مراکز حساس و راهبردی دشمن در منطقه وارد ساختند.