خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۱۹/

ناوشکن آمریکایی توسط موشک‌های «قدر ۳۸۰» و «طلائیه» مورد اصابت قرار گرفت

کد خبر : 1758267
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۹ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: یک فروند ناوشکن آمریکایی در حال سوختگیری از یک فروند کشتی سوخت رسان آمریکایی در ۶۵۰ کیلومتری سواحل ایران در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های «قدر ۳۸۰» و «طلائیه» نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۱۹ عملیات وعده صادق ۴ آمده است:

عملیات موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران علیه یک هدف راهبردی آمریکا در عمق بیش از ۶۰۰ کیلومتری اقیانوس هند با ضربه مقتدرانه اجرا شد. 

در سلسله اقدامات این عملیات برجستهُ یک فروند ناوشکن آمریکایی در حال سوختگیری از یک فروند کشتی سوخت رسان آمریکایی در ۶۵۰ کیلومتری سواحل ایران در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های «قدر ۳۸۰» و «طلائیه» نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. 

بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی درپی آتش‌سوزی گسترده روی عرشه این دو ناو، آسمان اقیانوس تیره و تار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل