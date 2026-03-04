به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۱۹ عملیات وعده صادق ۴ آمده است:

عملیات موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران علیه یک هدف راهبردی آمریکا در عمق بیش از ۶۰۰ کیلومتری اقیانوس هند با ضربه مقتدرانه اجرا شد.

در سلسله اقدامات این عملیات برجستهُ یک فروند ناوشکن آمریکایی در حال سوختگیری از یک فروند کشتی سوخت رسان آمریکایی در ۶۵۰ کیلومتری سواحل ایران در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های «قدر ۳۸۰» و «طلائیه» نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی درپی آتش‌سوزی گسترده روی عرشه این دو ناو، آسمان اقیانوس تیره و تار شد.

