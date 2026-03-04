نیروی زمینی سپاه با ۳ عملیات همزمان وارد عرصه جنگ شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۱۸عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:

نیروی زمینی سپاه پاسداران با ۳ عملیات همزمان و با شلیک ۲۳۰ پهپاد تهاجمی وارد عرصه جنگ با آمریکای متخاصم و رژیم جنایتکار صهیونیستی شد.

شلیک دهها پهپاد به پایگاه آمریکا در اربیل عراق، انهدام مکان‌های استقرار گروهک های تروریستی در شمال عراق در چندین نوبت و پرتاب متناوب پهپادها به پایگاه های علی السالم و عریفجان آمریکا در کویت، از نخستین گام‌های قدرتمندانه رزمندگان دلیر نیروی زمینی سپاه در جنگ با متجاوزان کودک کش هستند.

