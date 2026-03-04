رهیابی و متلاشی کردن یک فروند موشک کروز در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی اعلام کرد:

با تلاش بی وقفه و مجاهدانه رزمندگان اسلام و عنایت خدای متعال در پاسخ به خباثت‌های دشمنان ایران اسلامی، یک فروند موشک کروز رهیابی و متلاشی شد.

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ