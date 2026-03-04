به گزارش ایلنا، محمدجواد لاریجانی، رئیس اندیشکده پژوهش‌های بنیادی، در گفت‌وگو با شبکه خبر، به تحلیل وضعیت فعلی کشور پس از حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و با اشاره به محاسبات غلط دشمن، تاکید کرد که راهبردهای انقلاب اسلامی و حضور مردم، معادلات آن‌ها را بر هم زده است.

وی در ابتدا با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدا، به ویژه شهیدان اخیر، اظهار داشت: خداوند به همه ما توفیق دهد راه بزرگ را بپیماییم که پیروزی ملت ما در پیروی از این مسیر رقم خورده است.

لاریجانی با اشاره به چرایی ورود دشمن به این معرکه، گفت: «مذاکراتی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کردند، فریب بود. حضرت امام (ره) بارها فرمودند این مذاکرات قابل نتیجه نیست و خلاف عقل و مصلحت است و امروز این موضوع برای همه روشن شده است.

وی با تحلیل شخصیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، او را فردی «مبتلا به خودشیفتگی مرض‌گونه» توصیف کرد و افزود: غرور کاذب و اطلاعات نادرست از منطقه باعث شد او تصور کند ظرف چند ساعت می‌تواند کار را تمام کند. او با خود می‌گفت ۴۷ سال است آمریکا نتوانسته ایران را ساقط کند، من این کار را می‌کنم و قهرمان می‌شوم. این تفکر، مدل کاریکاتوری شبیه ونزوئلا در ذهن اوست که بارها در روزهای اخیر آن را تکرار کرد.

لاریجانی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در این تحولات گفت: این رژیم در بحران عمیقی به سر می‌برد و بسیار برایش مهم بود که آمریکا وارد جنگ با ایران شود تا شاید بتوانند ایران را به حوزه نفوذ خود بازگردانند. به همین دلیل همواره تلاش می‌کرد آمریکا را به این جنگ بکشاند.

رئیس اندیشکده پژوهش‌های بنیادی با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد با ترور و شهید کردن فرماندهان عالی، سیستم مقاومت از هم می‌پاشد، خاطرنشان کرد: آن‌ها فکر می‌کردند مردم می‌ترسند و فرار می‌کنند و نیروهای نظامی بدون فرمانده سرگردان می‌شوند. اما در عرض دو سه ساعت، شگفتانه اول را دیدند و با واقعیت دیگری مواجه شدند.

وی افزود: این پیروزی‌ها در چارچوب استراتژی امام (ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب رقم خورد. حضرت امام دو نکته کلیدی را پایه‌گذاری کردند: اول، منطقه‌ای بودن دفاع که معنایش این است که ما نمی‌نشینیم ببینیم از کجا به ما حمله می‌کنند، بلکه به هر نقطه‌ای در منطقه که بتوانیم، پاسخ می‌دهیم. اگر دشمن از سه پایگاه حمله کند، ما به ۱۵ پایگاه حمله می‌کنیم. دوم، اتکا به حضور مردم بود. این استراتژی مصوب باعث شد جنگ با شدت و غافلگیری کامل دشمن آغاز شود که این دومین شگفتانه بزرگ بود.

لاریجانی با اشاره به وضعیت دشمن گفت: آمریکا و ترامپ که فکر می‌کردند جنگ سریع تمام می‌شود، اکنون در مخمصه‌های مختلفی گرفتار شده‌اند. آنها بیمارستان‌ها و مدارس را می‌زنند که این نشان‌دهنده استیصال و استراتژی جنایتکارانه آن‌هاست؛ همان منطق جنگی که در غزه شاهد بودیم.

وی در ادامه با تجلیل از عملکرد نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای نظامی ما با شجاعت و دانش در میدان هستند و نسل به نسل قوی‌تر می‌شوند. توان ما برای ادامه جنگ در مدت زمان طولانی کافی است. من معتقدم همان‌طور که شهید بزرگوار ما وعده داد، کام مردم در همین ماه مبارک رمضان با پیروزی‌های شیرین، شیرین خواهد شد.

لاریجانی با تاکید بر نقش حیاتی مردم گفت: امروز میدان عظیم جهاد برای تک تک ملت ایران باز شده است. دشمن حساب کرده بود مردم پای کار نمی‌آیند، اما ملت به عکس، خون شهدا آن‌ها را شعله‌ورتر می‌کند. امروز باید شگفتانه جدیدی به دشمن بدهیم. هیچ خیابان و محله‌ای را نباید خالی بگذاریم.

وی با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر جریان‌های نفوذی افزود: مزدوران، منافقین و کسانی که دلشان مرض دارد، همه نوکران استخدام‌شده آمریکا هستند. ملت ما با حضور خود و با هوشیاری کامل، هرگونه شعار و تحرک انحرافی را باید در جا و به صورت "آتش به اختیار" خنثی کند. این حضور، عین جهاد فی سبیل الله است و دشمن را ناکام و شکست‌خورده خواهد کرد.

رئیس اندیشکده پژوهش‌های بنیادی، در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با شبکه خبر، ضمن تشریح روند قانونی و سریع تعیین رهبری پس از شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، تاکید کرد که این موضوع یکی از شگفتانه‌های بزرگ برای دشمن بود که تصور می‌کرد کشور دچار خلأ قانونی و به‌هم‌ریختگی می‌شود.

وی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی گفت: ما اختیارات ولی فقیه را روشن کردیم و قانون اساسی مکانیزم دقیقی دارد. شورای موقت رهبری بلافاصله وارد عمل شد و اینقدر سریع و قانونی کار پیش رفت که دشمن در بهت فرو رفت. من پیش‌بینی می‌کنم حداکثر ظرف یک هفته، شورای خبرگان رهبری، رهبر جدید را انتخاب کند. این از برکات وجود امام شهید ما بود که اصرار داشت سیستم‌های قانونی کشور به درستی کار کند.

لاریجانی افزود: شورای موقت رهبری تشکیل شده و رایزنی‌ها برای تعیین رهبر آینده در جریان است. انشاءالله هرچه زودتر رهبری که مورد علاقه ملت و مورد اعتماد همه بخش‌هاست، به عنوان تکیه‌گاه نیروهای مسلح تعیین خواهد شد. این عظمت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

رئیس اندیشکده پژوهش‌های بنیادی در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز پایان جنگ و وعده پیروزی در ماه مبارک رمضان، تحلیل خود را بر اساس ظرفیت‌های دشمن ارائه داد و گفت: من بر اساس ظرفیت دشمن می‌گویم. منطقه به طور کلی در هیجان است و هیچ‌کدام از کشورها نمی‌خواهند این جنگ ادامه پیدا کند، چون دیده‌اند که اگر جنگ ادامه یابد، ما منطقه‌ای عمل می‌کنیم و همه آسیب می‌بینند. بنابراین فشار منطقه‌ای وجود دارد.

وی به مشکلات داخلی آمریکا نیز اشاره کرد و افزود: نظامیان آمریکا برای چنین جنگی آماده نبودند. در داخل کاخ سفید دعوا شد و ترامپ مجبور شد یکی از فرماندهان بزرگش را عوض کند. آنها می‌گفتند آمادگی نداریم وارد جنگ طولانی شویم. از لحاظ عملیاتی، دشمن توان ادامه این جنگ را بیش از یک تا دو هفته ندارد، در حالی که ما می‌توانیم ماه‌ها ادامه دهیم و در طول جنگ نیز خود را بازسازی کنیم؛ این تجربه بزرگ دفاع مقدس است.

لاریجانی با اشاره به تجارب جنگ‌های گذشته منطقه گفت: نقطه پایان جنگ‌های آمریکا و صهیونیست‌ها همیشه یک حادثه تعیین‌کننده بوده است؛ مثل سقوط جنگنده‌های آمریکا در یمن یا زدن ناوچه توسط حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه. ما در همین دو سه روز سه جنگنده زدیم و پایگاه‌های آنها را هدف قرار دادیم.

وی با تشریح سناریوی احتمالی پایان جنگ خاطرنشان کرد: نکته کلیدی اینجاست که جنگ با هواپیما تمام نمی‌شود. آنها مجبورند در جایی نیروی زمینی وارد کنند و این همان نقطه‌ای است که جنگ را خاتمه خواهند داد. ژنرال‌های آمریکایی به ترامپ خواهند گفت که با این حملات هوایی، ایران به زانو درنمی‌آید. تازه الان بعد از شهادت امامشان، هیجان جنگی در مردم بیشتر شده است. بنابراین دو راه دارند: یا لشکرکشی عظیم ۱۰۰ هزار نفری، یا خاتمه جنگ. لشکرکشی هم زمینه ندارد؛ نه کشورهای منطقه حاضرند پای کار بیایند و نه نیروی ویتنام کردن دارند.

لاریجانی با اشاره به ناتوانی دشمن در بهره‌برداری از گروهک‌های معاند گفت: گروهک‌ها هر از چند گاهی در مرزها توسط سپاه مورد اصابت قرار می‌گیرند و سلول‌های داخلی‌شان به شدت آسیب دیده است. اینها پول گرفتند که استان بگیرند و مثل اعلام آزادی مشهد، حرف‌های بیهوده می‌زنند. آمریکایی‌ها فهمیدند که از اینها کاری ساخته نیست مگر اینکه نیروهای دیگری به فتنه اضافه شوند.

رئیس اندیشکده پژوهش‌های بنیادی با قاطعیت هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت: ترامپ فضاسازی می‌کند که ایران آماده مذاکره است. دروغ محض است. مقامات رسمی ما، از جمله شورای امنیت ملی، مسیر را کاملاً روشن کرده‌اند: ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. پایان این جنگ با مذاکره نیست، پایانش با خفت دشمن است. همان‌طور که امام شهیدمان فرمود، آن‌ها را بیچاره خواهیم کرد و سیلی‌ای می‌زنیم که بلند نشوند.

وی با اشاره به اظهارات عجیب ترامپ درباره رهبران جدید ایران افزود: ترامپ دیشب گفت رهبر ایران داشت صبحانه می‌خورد! اگر حماقت را درجه‌بندی کنیم، او به طاق اول زده است.

لاریجانی در بخشی از سخنان خود با گرامیداشت یاد آیت‌الله رئیسی به بیان خاطراتی از شجاعت ایشان پرداخت و گفت: در زمان حضرت امام (ره) که تهران را می‌زدند، همه می‌گفتند بروید پناهگاه، اما امام نمی‌رفت. این امام شهید ما هم در محل کارش بود، مقتدر و مظلوم شهید شد. نگفت من بروم جای امن، جان من از جان مردم رنگین‌تر نیست. این اسوه شجاعت و بصیرت بود. سال‌ها علیه ایشان تبلیغات کردند، گفتند رهبر بدن دارد، به ونزوئلا رفته، در سرداب است، از تهران خارج شده، اما مردم دیدند که ایشان تا آخرین لحظه در میان آن‌ها بود.

وی با تاکید بر لزوم حفظ میراث ایشان افزود: میراث گرانقدر ایشان فراموش‌شدنی نیست. در یک سال اخیر، ایشان نکات دقیق تفسیری و رهنمودهایی داشتند که به نظر می‌رسید ندایی داشت که اینها را به عنوان وصیت به ملت بگوید. خداوند ایشان را با انبیا و اولیا محشور کند. ما یک میراث عظیم داریم و نسل ما باید با امام و جانشین دوم ما آشنا شود.»

حضور مردم در میدان، عین جهاد فی سبیل الله است

لاریجانی در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در مساجد و خیابان‌ها حتی زیر بمباران، تصریح کرد: رسانه‌های جهانی متعجب شده‌اند که مردم زیر بمباران، یک ساعت به افطار در میدان انقلاب و مساجد حضور دارند. این حضور تا آخرین روز جنگ ادامه خواهد داشت. حضور ما عین مجاهده فی سبیل الله است. کوچک و بزرگ، همه در میدان خدا حاضریم.

وی با تاکید بر همبستگی ملی و مقابله با هرگونه شیطنت مزدوران گفت: همه باید پشت نیروهای نظامی و بسیجی باشیم. هر ذره امکان شیطنت به مزدوران، باید با "آتش به اختیار" مردم در جا خاموش شود. دیشب پسرم با فرزندانش در یکی از تجمعات بود و می‌گفت با اینکه همان منطقه را می‌زدند، یک نفر فرار نکرد. این ملت شگفتی‌های بسیاری دارد. ما داریم تاریخی را می‌نویسیم که در تاریخ بشری بی‌نظیر است. فصل‌های جدیدی به تمدن بشری اضافه می‌کنیم و شرمنده آیندگان نخواهیم شد.

