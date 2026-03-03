سخنگوی وزارت دفاع:
با شهادت فرماندهان دچار خلاء نخواهیم شد
سخنگوی وزارت دفاع گفت: برای هر فرمانده حداقل تا سه رده جانشین تعیین شده است و با شهادت فرماندهان دچار خلاء نخواهیم شد.
به گزارش ایلنا، سردار رضا طلایینیک در گفتگویی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: اشتباه محاسباتی دشمن این بود که تصور میکرد اگر مثلاً در همان ساعت اول و روز نخست این جنگ تحمیلی دوم بعد از جنگ ۱۲ روزه امام عزیز ما به شهادت برسند، همهچیز فرو میریزد و ما دیگر قدرت فرماندهی، رهبری و ادامه دفاع را از دست میدهیم.
وی تاکید کرد: اما دیدیم که برعکس شد. در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه، با وجود اینکه از لحظه نخست وقوع این جنگ تحمیلی دوم رهبر معظم انقلاب دیگر حیات ظاهری نداشتند، اما با تدابیری که از پیش ایشان اتخاذ کرده بودند، یک نظام جانشینپروری در میان فرماندهان نیروهای مسلح جاری و ساری است؛ بهگونهای که تا سه رده، برای هر فرمانده جایگزینها از قبل پیشبینی و مشخص شدهاند و این افراد تجربه و آموزشهای عملی را نیز دیدهاند و در واقع در میدان حضور دارند.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: از سوی دیگر، با نظاماتی که در سیستم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با راهبری امام خامنهای تعبیه شده، نقشآفرینی هر یک از یگانها، نیروها و بخشهای نیروهای مسلح و هر یک از فرماندهان بهگونهای طراحی شده است که حتی اگر هر یک به شهادت برسند یا از چرخه خدمت خارج شوند، جایگزینی با سرعت انجام میشود.
وی یادآور شد: در واقع این اشتباه محاسباتی دشمن بود. نهتنها در نیروهای مسلح، بلکه در میان مردم نیز عزم بیشتر و جهاد قویتر در جریان است و ما در میدان، در این چهار روز، آن را میبینیم.
سردار طلایی نیک گفت: ارادهٔ جهادی، قابلیتهای تاکتیکی و توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در سطحی است که دشمن را در روزهای آینده با بنبست مواجه خواهد کرد و مجبور به توقف جنگ خواهد شد.
وی افزود: دفاع تهاجمی ایران با تکیه بر هویت ملی و اسلامی، پیشینهٔ تمدنی و انسجام مردمی، با قدرت ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: پیشبینیهای دفاعی ما به گونهای است که برخلاف دشمن، چندین برابر مدتی که آنها (دشمن) برای این جنگ تحمیلی پیشبینی کردهاند، قدرت مقاومت و قدرت ادامه در دفاع هجومی را داریم.
سردار طلایی نیک با بیان اینکه انواع تسلیحاتی که به مرور ارتقا یافته در مقایسه با دوره قبل استفاده خواهد شد و قرار نیست، ما روزهای اول همه تسلیحات و تجهیزات ارتقا یافته را به میدان بیاوریم، اظهار کرد: حتماً رزمندگان و ملت ایران به طور حتم پیروز میدان خواهند بود.