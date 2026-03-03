رئیس مجلس:
تا آخرین نفس، منتقم خون فرزندان مظلوم ایران هستیم
رئیس مجلس با انتشار فیلم سخنان حماسی مادر یکی از کودکان شهید شده در مدرسه دخترانه میناب، نوشت: تا آخرین نفس، منتقم خون فرزندان مظلوم ایران هستیم.
به گزارش ایلنا ، محمدباقر قالیباف با انتشار فیلم سخنان حماسی مادر یکی از کودکان شهید شده در مدرسه دخترانه میناب، در پستی در شبکه ایکس با هشتگ «دختران میناب» تاکید کرد: تا روزی که این مادران سربلند و شیرزنان ایرانزمین زندهاند، راه امام شهید انقلاب بر هر متجاوز و خیانتکار و وطنفروشی پیروز است. ما تا آخرین نفس منتقم خون فرزندان بیگناه و مظلوم ایرانیم.