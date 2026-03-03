به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیست و چهار ساعت گذشته تعداد شش فروند پهپاد پیشرفته هرمس، توسط سامانه‌های قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور در مناطق اصفهان قصر شیرین، تبریز، خوزستان و منطقه عمومی تهران ساقط شدند.