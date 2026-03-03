اطلاعیه شماره ۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
انهدام شش فروند پهپاد دشمن توسط سامانههای پدافندی
شش فروند پهپاد پیشرفته هرمس، در بیست و چهار ساعت گذشته توسط سامانههای قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور منهدم شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیست و چهار ساعت گذشته تعداد شش فروند پهپاد پیشرفته هرمس، توسط سامانههای قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور در مناطق اصفهان قصر شیرین، تبریز، خوزستان و منطقه عمومی تهران ساقط شدند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه افزوده است؛ از ابتدای جنگ اخیر تاکنون تعداد سی و پنج فروند پهپادهای پیشرفته دشمن متجاوز از انواع آرکیو ۱۹، هرون، هرمس، اربیتر و سایر هواگردهای بدون سرنشین توسط نیروهای زمینی پدافند جنگندههای نیروی هوایی ارتش و یگانهای سپاه پاسداران تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی هدف قرار گرفته و سرنگون شدهاند.