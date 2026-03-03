خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

‌عنایتی: روند خارج کردن حجاج ایرانی از مکه و مدینه آغاز شده است

کد خبر : 1758168
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایران در ریاض از آغاز روند بازگرداندن حجاج ایرانی از شهر‌های مکه و مدینه خبر داد.

به گزارش ایلنا، «علیرضا عنایتی» سفیر ایران در ریاض طی اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که با هماهنگی با وزارت حج عربستان، روند بازگرداندن زوار و عمره گزاران ایرانی از شهر‌های مکه و مدینه از روز دوشنبه آغاز شده است.

عنایتی اظهار کرد: در واقع ما در مجموع ۹۰۰۰ ایرانی در شهر‌های مکه مکرمه و مدینه منوره داریم و رایزنی‌هایی با مسؤولان مربوطه در وزارت حج درباره روند خروج آنها از عربستان برقرار شده و تقریبا این خروج به همان شکل است که حجاج ایرانی از مرز‌های عربستان-عراق خارج شده و پس از ورود به عراق، از آنجا به ایران بازمی‌گردند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
