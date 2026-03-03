ساختمان خبرگان رهبری در قم هدف قرار گرفت
کد خبر : 1758165
ساختمان خبرگان رهبری در قم در حالی هدف حمله موشکی قرار گرفت که هنوز مشخص نیست شخص یا اشخاصی در آن حضور داشتند یا خیر.
مسئولان استانداری قم در گفتوگو با ایلنا اعلام کردند که هنوز خبر و آمار قطعی در مورد حضور اعضای خبرگان یا اشخاص دیگر در این ساختمان در دست نیست.
استاندار قم همچنین اعلام کرد که هیچ مرکز درمانی در قم مورد اصابت قرار نگرفته است.
استانداری قم از مردم خواسته در محل اصابت ساختمان خبرگان تجمع نکنند تا نیروهای خدماتی و امدادی بتوانند هر چه زودتر و بهتر به وظایف خود عمل کنند.