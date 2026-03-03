خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساختمان خبرگان رهبری در قم هدف قرار گرفت

ساختمان خبرگان رهبری در قم هدف قرار گرفت
کد خبر : 1758165
لینک کوتاه کپی شد.

ساختمان خبرگان رهبری در قم در حالی هدف حمله موشکی قرار گرفت که هنوز مشخص نیست شخص یا اشخاصی در آن حضور داشتند یا خیر.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ساختمان خبرگان رهبری در قم هدف حمله موشکی قرار گرفت.

مسئولان استانداری قم در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کردند که هنوز خبر و آمار قطعی در مورد حضور اعضای خبرگان یا اشخاص دیگر در این ساختمان در دست نیست.

استاندار قم همچنین اعلام کرد که هیچ مرکز درمانی در قم مورد اصابت قرار نگرفته است.

استانداری قم از مردم خواسته در محل اصابت ساختمان خبرگان تجمع نکنند تا نیروهای خدماتی و امدادی بتوانند هر چه زودتر و بهتر به وظایف خود عمل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

