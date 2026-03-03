بیانیه رهبر دینی کلیمیان ایران در محکومیت جنگ تحمیلی و ترور رهبر انقلاب

کد خبر : 1758147
رهبر دینی کلیمیان ایران بیانیه‌ای را در محکومیت جنگ تحمیلی و ترور رهبر انقلاب صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«افراد شریر نمی دانند و درک نمی کنند در تاریکی گام بر می دارند. 

شهادت پر افتخار زعیم عالیقدر رهبر فرزانه امام خامنه ای (ره) را به بیت عظیم الشان ایشان، ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می نمایم. هر چند فقدان ایشان ضایعه بزرگ و جبران ناپذیری برای ملت ایران می می باشد، ولی مسلما مردم حق شناس ایران، پاسدار خون، رهنمودها و راه ایشان خواهند بود و با استقامت و دفاع جانانه خود پوزه همه دشمنان را به خاک خواهند مالید.

این بار نیز آمریکای جنایتکار با همکاری رژیم صهیونیستی با حمله ای ناجوانمردانه و نابخردانه خود را بیش از پیش در منجلاب سقوط فرو برد و بر خلاف همه قوانین بین الملل، حین مذاکره دست به جنایتی فجیع زد که این رفتار از طرف همه ملت های آزاده محکوم می گردد و مطمئنا پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای از طرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دریافت خواهد کرد.
با آرزوی پیروزی ملت ایران و برقراری صلح و آرامش در جهان

با تقدیم احترام
حاخام دکتر یونس حمامی لاله زار
رهبر دینی کلیمیان ایران»

انتهای پیام/
