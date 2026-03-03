آژانس اتمی:

خسارات به تاسیسات نطنز پیامد پرتویی نداشته است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با وجود مشاهده خسارت‌های اخیر در بخش‌های ورودی تاسیسات نطنز، هیچ نشانه‌ای از پیامد پرتویی گزارش نشده است

به گزارش ایلنا،آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بر اساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای موجود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون می‌تواند وجود برخی خسارات اخیر در ساختمان‌های ورودی تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی سوخت نطنز (FEP) را تایید کند

این پیام می‌افزاد: انتظار نمی‌رود این آسیب‌ها پی‌آمد رادیولوژیک داشته باشند و در خود سایت نطنز، که قبلاً در جریان درگیری‌های ژوئن شدیداً آسیب دیده بود، تأثیر جدید دیگری شناسایی نشده است.

 

