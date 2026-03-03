خسارات به تاسیسات نطنز پیامد پرتویی نداشته است

به گزارش ایلنا،آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بر اساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای موجود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون می‌تواند وجود برخی خسارات اخیر در ساختمان‌های ورودی تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی سوخت نطنز (FEP) را تایید کند

این پیام می‌افزاد: انتظار نمی‌رود این آسیب‌ها پی‌آمد رادیولوژیک داشته باشند و در خود سایت نطنز، که قبلاً در جریان درگیری‌های ژوئن شدیداً آسیب دیده بود، تأثیر جدید دیگری شناسایی نشده است.

