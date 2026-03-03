هجوم نیرو‌های مسلح ایران منحصرا علیه اسرائیل و آمریکاست

هجوم نیرو‌های مسلح ایران منحصرا علیه اسرائیل و آمریکاست
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد: هجوم نیرو‌های مسلح ایران منحصرا علیه رژیم صهیونی و آمریکاست.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) به شرح زیر است:

 

رژیم درحال فروپاشی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، چاره‌ای جز پذیرش شکست در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی ندارند.

صهیونیست‌ها و آمریکای متجاوز در اقدامی مذبوحانه برای خروج از بن بست، به دنبال حمله به مراکز دیپلماتیک و منافع کشور‌های مسلمان منطقه، با هدف متهم سازی جمهوری اسلامی ایران هستند.

صریحاً اعلام می‌داریم هجوم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران منحصراً علیه رژیم صهیونیستی و اماکن و محل استقرار ارتش متجاوز آمریکای جنایتکار و زیر ساخت‌های نظامی، امنیتی و منافع آنها در منطقه است.

طراحی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در این خصوص برای ایجاد فتنه در منطقه و رهایی از شکست قطعی و خروج از بن بست می‌باشد.

یادآوری می‌گردد جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های همسایه و مسلمان منطقه هیچ خصومتی نداشته و به حفظ امنیت ملی و منافع مسلمانان، پایبند می‌باشد.

