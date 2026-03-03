اطلاعیه شماره ۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
عملیات پهپادی و موشکی ارتش از بامداد تا ظهر امروز
عملیات پهپادی و موشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع و نیروهای دشمن، از بامداد تا ظهر امروز انجام شد.
به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه شماره ۸ خود از اجرای عملیاتهای آفندی پهپادی و موشکی از بامداد امروز علیه مواضع و نیروهای دشمن خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه از بامداد امروز، نیروی دریایی ارتش با موشکهای سطح به سطح، شناورها و پایگاههای دشمن در منطقه را مورد هدف قرار داد و پهپادهای رزمی انهدامی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش از نقاط مختلف کشور، مناطق نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و پایگاههای نیروهای آمریکایی در العدید قطر را هدف قرار دادند.
ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه افزوده است، عملیاتهای آفندی و پدافندی در برابر دشمن متجاوز با قدرت ادامه دارد.