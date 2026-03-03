پیام تسلیت خانواده شهید سلامی در پی شهادت رهبر انقلاب
خانواده شهید سلامی در پی شهادت رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام خانواده سردار سپهبد پاسدار حاج حسین سلامی به شرح زیر است:
«بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
«و لا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»
شهادت سرافرازانه نائب حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر حکیم و فرزانه عدالتطلبان و آزادیخواهان عالم، خلف صالح و وارث معنوی امام راحل(رحمه الله علیه)، فرمانده مقتدر و سلحشور سپاه حق، سید و سالار شهیدان جهان معاصر، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای عزیز(رضوان الله علیه) و تعدادی از اعضای خانواده معظم و معزز ایشان را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و تمام حقطلبان عالم به ویژه به امت اسلام و ملت مقتدر ایران اسلامی تسلیت و تبریک عرض مینماییم.
وجود الهی، با عظمت، مطهر و نورانی «قائد امت» امام شهید سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله علیه) مانند علی بن ابیطالب (علیه السلام) که امتداد قدسی آن شخصیت مقدس بود، در حالی که علم هدایت را در دست داشت، و مانند حسین بن علی (علیه السلام) که حسین زمان ما بود، در حالی که تا آخرین نفس در برابر ظلم و زورگویی شقیترین اشقیاء زمان، مقتدرانه ایستاد و تسلیم نشد، به همراه اهل بیت خود به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به ملکوت اعلی پیوست و در عصر حاضر در مقابل دیدگان جهانیان، عاشورا در رمضان ترسیم شد.
این قدرت و افتخاری عظیم است که ما و تمام حقطلبان سراسر عالم - فرزندان و تربیتیافتگان شخصیت والای امام خامنهای عزیز(رضوان الله علیه) - به قدرت لایزال و پایانناپذیر روح، عقل، اندیشه و شخصیت ایشان به عنوان «مکتب امام خامنهای (رضوان الله علیه)» متصل بوده و هستیم که به ایمان و نیروی الهی مجهز بود. این شخصیت الهی هرگز نمیمیرد و پایان ندارد و دشمن هیچگاه نخواهد توانست این اتصال و پیوستگی با روح بلند و ملکوتی ایشان را قطع کند.
در امتداد این اتصال نورانی، ملت ولایتمدار ایران اسلامی با بیعت با وارث ولایت و رهبری، همچون بنیانی مرصوص با صفی مستحکم از مجاهدان راه خدا، شکستناپذیر به پیش خواهد رفت و به فضل الهی یقیناً پیروز میدان است و برای همیشه شکوه، صلابت، اقتدار و عزت فرزندان سید علی خامنهای (رضوان الله علیه) را به عنوان قدرت برتر جهان در ذهنیت جهانیان باقی خواهد گذاشت.
وَالسَّلامُ عَلی مَن اِتَّبَعَ الهُدی»