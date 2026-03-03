مردم موارد مشکوک مربوط به تردد جنگندهها و پهپادها را گزارش دهند
روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیهای از هموطنان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، بهویژه در خصوص تردد جنگندهها و پهپادها، مراتب را به این وزارتخانه اطلاع دهند.
بر اساس این درخواست، شهروندان میتوانند گزارشهای خود را در قالب متن، فیلم و یا عکس، همراه با ذکر دقیق جزئیاتی همچون زمان، مکان و شرح موضوع، از طریق سامانه ارتباطی ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره ۱۱۳ ارسال کنند.