تاکنون پیکر ۱۴۰ نفر از شهدای مدرسه دخترانه میناب شناسایی شده است

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر‌های مطهر دانش آموزان و معلمین دبستان شجره طیبه شهرستان میناب با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولان و انبوه جمعیت عزادار برگزار شد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشه این مراسم گزارشی از جنایت ددمنشانه متجاوزان آمریکایی اسرائیلی در حمله به دبستان شجره طیبه شهرستان میناب ارائه کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه نهم اسفند پنج حمله هوایی از سوی جنگنده‌های آمریکایی صهیونیستی به دبستان شجره طیبه دخترانه و پسرانه میناب انجام شده و پس از آن نیز در ساعت ۱۵:۴۰ همان روز یک حمله مجدد به درمانگاه مجاور مدرسه صورت گرفت که در نتیجه این جنایت تاکنون ۱۱۰ دانش آموز شامل ۶۶ پسر و ۵۴ دختر شهید شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۲۶ نفر معلم خانم این مدرسه نیز همگی شهید شده‌اند و ۴ نفر از والدین دانش آموزان هم در جمع شهدا هستند.

قهرمانی تصریح کرد: تا این لحظه پیکر مطهر ۱۴۰ نفر از شهدای دبستان شجره طیبه شهرستان میناب شناسایی شده و برای آنها جواز دفن صادر شده است و ۲۵ پیکر هنوز احراز هویت نشده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: برخی از این پیکر‌های مطهر شهدا به دلیل شدت انفجار به روش‌های معمول قابل شناسایی نبوده و نیازمند انجام آزمایش DNA هستند.

وی تأکید کرد: در این جنایت و ددمنشانه ۹۵ نفر از دانش آموزان و شهروندان بی‌گناه مینابی نیز مجروح شده‌اند که موضوع درمان آن‌ها در حال پیگیری است و همچنین مستندسازی‌های اولیه در این خصوص انجام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: بقایای تسلیحات دشمن در محل این جنایت پس از کشف، ضبط و جمع آوری شده است و بر این اساس موضوع این جنایت در مجامع قضایی داخلی و بین المللی در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: دادستان دیوان بین المللی کیفری نیز باید به این موضوع ورود کند و از کشور‌هایی که برای خودشان صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایات جنگی تعریف کرده‌اند می‌خواهیم که آن‌ها هم به این موضوع ورود کنند و تأکید داریم تمام جامعه جهانی و جامعه حقوقی به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند تا جنایتکاران به سزای اعمال ننگین خود برسند.