پیام سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به اهداف غیرنظامی ایران

به گزارش ایلنا، حملهٔ ایالات متحده و رژیم اسرائیل به بیمارستان گاندی تهران، که پس از بمباران مدارس و کشتار ۱۷۱ دختر بی‌گناه در شهر میناب رخ داد، در حالی صورت گرفته که متجاوزان خود را دارای پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی و سامانه‌های هدف‌گیری دقیق معرفی می‌کنند.

هدف‌گیری عمدی و نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی، مدارس و نهادهای رسانه‌ای توسط ایالات متحده و اسرائیل، با هدف فلج کردن زندگی روزمرهٔ مردم، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. هیچ دولت مسئول و متعهدی نمی‌تواند در برابر این جنایات هولناک سکوت اختیار کند.

