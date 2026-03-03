پیام سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به اهداف غیرنظامی ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس درباره حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به اهداف غیرنظامی ایران پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حملهٔ ایالات متحده و رژیم اسرائیل به بیمارستان گاندی تهران، که پس از بمباران مدارس و کشتار ۱۷۱ دختر بیگناه در شهر میناب رخ داد، در حالی صورت گرفته که متجاوزان خود را دارای پیشرفتهترین تجهیزات نظامی و سامانههای هدفگیری دقیق معرفی میکنند.
هدفگیری عمدی و نابودی زیرساختهای غیرنظامی، مراکز درمانی، مدارس و نهادهای رسانهای توسط ایالات متحده و اسرائیل، با هدف فلج کردن زندگی روزمرهٔ مردم، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. هیچ دولت مسئول و متعهدی نمیتواند در برابر این جنایات هولناک سکوت اختیار کند.