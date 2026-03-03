همه در ایران متمرکز بر دفاع هستند/ما مذاکره را آزمودیم

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی همزمان با چهارمین روز از تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران در نشست خبری که در «دبستان محلاتی» یکی از مدارس آسیب دیده از جنگ در تهران برگزار شد، با اشاره به تحولات جاری در ایران و جنگ تحمیلی رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران گفت: مردمان ایران، از میناب تا تهران و از سنندج تا مراغه، ایرانیانی که تنها به دلیل پافشاری بر حریت، عزت، استقلال‌طلبی و عشق به میهن‌شان، ظالمانه مورد تعرض قرار گرفتند و به بهانه‌هایی واهی جان خود را تقدیم کردند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور محترم سخنی گفتند: «حمله به بیمارستان، حمله به زندگی است و حمله به مدرسه، حمله به آینده یک ملت.» ما این بغض را همچون انرژی‌ای سهمگین در دل نگاه خواهیم داشت؛ زیرا آنچه امروز برای تک‌تک ایرانیان – ایرانیانی که از ایران نه فقط زبان فارسی، بلکه میهن‌دوستی را می‌فهمند – اهمیت دارد، دفاع از میهن است. ما ناجوانمردانه و بی‌دلیل مورد تعرض افراد و رژیم‌ها قرار گرفته‌ایم. جهان می‌بیند که با تقابل میان خیر و شر مواجهیم.

بقائی ادامه داد: آنچه امروز رخ می‌دهد، نتیجه بی‌عملی و بی‌تفاوتی جامعه جهانی در برابر جنایت‌هایی است که در این دو سال و نیم گذشته اتفاق افتاد، جهان نسل‌کشی را دید و اقدام نکرد؛ جنایت و تجاوز علیه کشورهای همسایه را دید و اقدام نکرد. ما بارها فریاد زدیم و هشدار دادیم که اگر این قانون‌شکنی و یاوه‌گویی مهار نشود، دامان همه کشورها را خواهد گرفت. کشورهایی که خود را مدعی شکل‌دهی به نظام هنجاری بین‌المللی می‌دانند و در تدوین منشور سازمان ملل متحد نقش اساسی داشتند، اگر اقدام نکنند، این آتش به همه خواهد رسید. امروز منطقه ما گرفتار چنین وضعی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: به یاد داشته باشید؛ آنان که در این مهلکه می‌کوشند خود را حفظ کنند، در واقع به شرارت باج می‌دهند و دیر یا زود خود نیز با همین وضعیت مواجه خواهند شد. بی‌تفاوتی، بی‌تفاوت‌ها را به همدست جنایت و بی‌عدالتی تبدیل می‌کند.

بقائی با اشاره به اینکه در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، در روز شنبه، در حالی که کمتر از یک شبانه‌روز از آخرین دور مذاکرات گذشته بود، با حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شدیم، ادامه داد: نخستین ضربات، آگاهانه انتخاب شده بود. هم‌زمان، رهبر کشور ما را در محل کارشان، در کنار خانواده‌شان، هدف قرار دادند و به شهادت رساندند. هم‌زمان، کودکان ما در میناب با دو موشک هدف قرار گرفتند. امروز قرار است آرامگاه ابدی ۱۸۱ فرشته زیبای ایرانی آماده شود. شرم‌آورترین توجیه برای این جنایت آن است که آن را «آثار جنگ» بنامند.

وی ادامه داد: چرا حدود ۲۰ نفر از ورزشکاران دختر هدف قرار گرفتند؟ چرا دختران خردسال ما؟ ما باید محکم باشیم. جهان شاهد است که ایران ایستاده است؛ نه فقط برای ایران، بلکه برای انسانیت. جهان باید بداند ایرانی که درباره‌اش سخن می‌گوید چیست. با یک کلمه «نظام دیکتاتوری»، ایران را بدنام کردند؛ دیکتاتوری که در خانه‌ای ساده زندگی می‌کرد، که از منازل عادی پایین‌ترین اقشار مردم نیز ساده‌تر بود!؟ «دیکتاتوری» که فرار نکرد، چمدان‌هایش را نبست و نرفت!؟ بلکه ایستاد؛ کسی که می‌دانست هدف حمله قرار خواهد گرفت و با شهادت خود، با خون خود، پیامی به ما داد. این بزرگ‌ترین فرمان برای ماندگاری ایران در تاریخ است.

بقائی خاطرنشان کرد: همه کسانی که امروز شاهد این وضعیت‌اند، حتی آنان که دشمن جمهوری اسلامی و دشمن رهبر بودند، به‌زودی درخواهند یافت که او که بود. منطقه و جهان فقدان او را احساس خواهند کرد. ایران امروز تنها نیروی باقی‌مانده در برابر گسترش شرارت است؛ این شعار نیست. ایران تنها سد در برابر سیطره‌طلبی شرورترین انسان‌هاست. آنچه در ایران رخ می‌دهد، یک نسل‌کشی است یعنی تلاشی برای نابودی یک ژن قومی است: هدف قرار دادن دختران ایرانی، نخبگان ایران، و هر آنچه شالوده یک کشور را می‌سازد، چیزی جز تلاش برای تغییر رؤیای یک ملت نیست. اما این رؤیا تغییر نخواهد کرد. راهی جز مقاومت برای ما نگذاشته‌اند.

بقائی ادامه داد: من به عنوان یک روستازاده یزدی با شما سخن می‌گویم. از زمانی که این مسئولیت را پذیرفتم، با خود، با مردمم، با وجدانم و با روح ایران عهد کردم جز راست نگویم. آنچه درباره روند مذاکرات گفته می‌شود و مدعی است در مرحله آخر حرفی به ما زده شد و ما نپذیرفتیم، قلب واقعیت است. اجازه ندهیم هم‌زمان با این جنگ نابرابر و خونین، دروغ‌ها به قلب تاریخ تزریق شود. وظیفه ماست که نگذاریم روایت‌های دروغین مسلط شوند. تناقض‌ها را ببینید: گفته می‌شود ما تصمیم گرفتیم از طرف اسرائیل وارد شویم؛ رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید ایران خطر قریب‌الوقوع بود. کدام خطر؟ کدام تهدید؟ گزارش پنتاگون می‌گوید ایران هیچ خطری برای آمریکا نداشت. آیا ایران به سواحل آمریکا لشکر کشیده است؟ آیا ما موشکی به کاخ سفید فرستاده‌ایم؟ یا این شما بودید که شعار «اول آمریکا» را به «تخریب ایران اول» تبدیل کردید، فقط برای خوشنود کردن دیگران؟

وی افزود: چند روز پیش از آخرین دور مذاکرات، گفته شد که از اینکه ایران تسلیم نمی‌شود، متحیرند. گفته شد تصمیم حمله به ایران از دور نخست اتخاذ شده بود. در طول تاریخ معاصر، چند بار ایران آغازگر جنگ بوده است؟ جز مقاومت و دفاع چه کرده‌ایم؟ ما از قلب تاریخ تا امروز با استمرار مقاومت دوام آورده‌ایم. از همه کسانی که ممکن است از من یا از جمهوری اسلامی گلایه داشته باشند حتی معترضان دلسوز خواهش می‌کنم حول محور ایران و پرچم ایران گرد هم بمانند. راز ماندگاری ایران، اتحاد و یگانگی است. دشمنانی که دهان گشوده‌اند تا ایران را ببلعند، به هیچ ایرانی رحم نخواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهادت رهبر ما یک درس بود. معمولاً رهبران آخرین کسانی‌اند که تسلیم می‌شوند، دستگیر می‌شوند یا کشته می‌شوند؛ اما او نخستین بود. این یک انتخاب آگاهانه بود؛ در محل کارش، در قلب تهران، ماند؛ در شرایطی که همه از حمله سخن می‌گفتند. ساده‌سازی نکنیم و آن را به‌عدم رعایت پروتکل‌های امنیتی نسبت ندهیم. او خود را فدای ایران کرد. شهادتش بزرگ‌ترین فرمان برای انسجام و حفظ ایران بود.

بقائی با تاکید بر اینکه هر لحظه از این روزها بخشی از تاریخ ایران است؛ ادامه داد: تاریخی که در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد. انتخاب این مدرسه در خیابان ایران، در قلب تهران، برای این جلسه بی‌دلیل نبود. اینجا ادای احترام می‌کنیم به ۱۷۱ گل پرپرشده ایران؛ به فرشته‌های مینابی در جنوب ایران درود می‌فرستیم؛ به همه کسانی که در این روزها جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند؛ آنان که کنار لانچرها برای دفاع از ایران ایستادند؛ مردمان بی‌گناهی که در جای‌جای کشور به ناحق به شهادت رسیدند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: فهرست بیمارستان‌ها، مهدکودک‌ها، دبستان‌ها و اماکن ارائه‌دهنده خدمات عمومی که هدف قرار گرفتند، طولانی است. تحریم و جنگ، دو روی یک سکه‌اند؛ هدف، ایران و ایرانی است. حتی مقرهای پلیس دیپلماتیک را هدف قرار دادند. هدف چیست؟ دفاع از سفارت‌ها. این پازلی معنادار است: حمله به پلیس دیپلماتیک در کنار خیانت به دیپلماسی، یعنی طرف مقابل باوری به مذاکره و گفت‌وگو ندارد و تنها تسلیم را می‌خواهد. همان کسانی که پلیس دیپلماتیک را هدف قرار دادند، از طراحی عملیات پرچم دروغین برای تعرض به اماکن دیپلماتیک در کشورهای منطقه نیز ابایی نخواهند داشت تا جنگ خود را گسترش دهند. خلاصه آنکه این جنگ انتخاب ما نبود؛ این جنگ بر ما تحمیل شد، آن هم از سوی رژیمی که شرارتش برای جهان اثبات شده است. بنابراین همه ما ایرانیان، با هر عقیده و مرام و مذهب، برای ماندگاری ایران، عزت ایران و پایداری نسل و تمدن ایرانی باید تلاش کنیم. این وطن به ما بسیار داده است؛ اکنون زمان پاسداشت آن است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه این نخستین جلسه بعد از مذاکرات ژنو با شما است در حالی که ما در سومین روز جنگ اسراییل و امریکا علیه ایران هستیم. برای بخشی از مردم سوال این است که در ان مذاکرات چندساعته جه گذشت که به جنگ منتهی شد؟ این در حالی است که از پیش از دور سوم شاهد اطهارات متناقض امریکایی‌ها بودیم، از ویتکاف که کفت از تسلیم نشدن ایران تعجب کرده تا ونس که گفت ما دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم و بعد اظهارات ترامپ که کفت ایران تهدید بالفعل برای امنیت امریکا بوده و سپس اظهارات دیشب روبیو که گفت ما به ایران حمله کردیم چ‌ن اسراییل می‌خواست حمله کند. بفرمایید که پاسخ ایران به این روایت‌های امریکا چیست؟، گفت: امروز و در واقع از زمانی که بحث هسته‌ای ایران آغاز شد باید تاریخ را در نظر داشت. اگر می‌خواهید در فهم تحولات امروز گم نشوید، لازم است مقطع تاریخی پنجاه یا هفتادساله ایران را ببینید و سپس به بازه کوتاه‌تری بازگردید؛ آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۲، شکل‌گیری تفاهم برجام در ۲۰۱۵، خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، و سپس تلاش‌هایی که برای ایجاد تفاهمی دوباره میان ایران و آمریکا صورت گرفت.

وی ادامه داد: باید دید کدام طرف مستمراً پایبند تعهدات خود و متعهد به دیپلماسی بوده و کدام طرف مکرراً تعهدات را نقض کرده است. آیا می‌توانید کشور دیگری در دنیا نشان دهید که کمتر از ۹ ماه پس از آنکه یک روند دیپلماتیک به‌سبب بدعهدی طرف مقابل دچار مشکل می‌شود، جنگی بر آن تحمیل شود، اما باز هم با مسئولیت‌پذیری کامل، در پاسخ به درخواست کشورهای منطقه و بخش‌هایی از جامعه که خواستار ادامه گفت‌وگو بودند، به میز مذاکره بازگردد؟

بقائی خاطرنشان کرد: آیا یک نظام دیکتاتوری چنین تصمیمی می‌گیرد؟ آیا نظامی که خود را پاسخ‌گو به مردمش نمی‌داند، می‌نشیند و می‌گوید بخشی از مردم انتظار دارند که مسیر دیپلماسی آزموده شود؟ من بارها گفته‌ام که هرگز ابراز خوش‌بینی نکرده‌ام. همواره تأکید کرده‌ام که با جدیت تلاش می‌کنیم. در بهار امسال که به خردادماه انجامید، تحلیل ما این بود که حتی اگر یک درصد احتمال وجود داشته باشد که بتوان از مسیر دیپلماسی موضوع را حل کرد و مانع جنگ شد، باید آن یک درصد را آزمود. این وظیفه ما در برابر مردم ایران، مردم منطقه و جهان بود.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما با حسن نیت به پای میز مذاکره رفتیم، در حالی که هنوز صحنه کشتار فرزندان ایران پیش چشم‌مان بود. تصور کنید دیپلمات‌های شما چه رنجی را تحمل می‌کنند که در برابر کسانی بنشینند که دستانشان به خون فرزندان این سرزمین آغشته است. ما این رنج را پذیرفتیم تا بتوانیم با سربلندی به تاریخ و به مردم خود پاسخ دهیم و بگوییم ایران نبود که لجاجت کرد.

وی ادامه داد: در مذاکرات ژنو، میانجی که مورد وثوق هر دو طرف بود، پس از دو دور گفت‌وگو اعلام کرد «پیشرفت قابل توجهی» حاصل شده است. توافق شد دور بعدی مذاکرات فنی در وین برگزار شود؛ درخواستی که از سوی طرف مقابل مطرح شد و ما پذیرفتیم. همچنین قرار شد در همان هفته، مذاکرات در سطح سیاسی ادامه یابد. این‌ها نشانه چه بود؟ با این حال، اکنون در چند ساعت اخیر سخنانی از طرف آقای ویتکاف مطرح می‌شود مبنی بر اینکه از ایران خواسته شده بود برنامه هسته‌ای خود را پایان دهد، برنامه موشکی‌اش را متوقف کند، هرگونه حمایت از دوستانش در منطقه را قطع کند و حتی نیروی دریایی خود را کنار بگذارد. تأکید می‌کنم: هیچ‌یک از این موضوعات در مذاکرات مطرح نشد. این‌ها دروغ‌هایی است که برای توجیه اقدام نظامی ساخته می‌شود.

بقائی خاطرنشان کرد: مردم آمریکا باید از دولتمردان خود بپرسند با اعتبار آمریکا، با پول مالیات‌دهندگان و با جان سربازانشان چه می‌کنند. آیا این جنگ برای دفع تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا است، یا جنگی است علیه نشانه‌ها و نمادهای یک تمدن چند هزار ساله؟ کودکان میناب چه تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا داشتند؟ اگر گفته می‌شود برنامه هسته‌ای ایران در خردادماه به‌طور کامل از بین رفت، پس جنگ مجدد برای چیست؟ برنامه موشکی ایران چه ارتباطی به شما دارد؟ مگر نه اینکه نخستین مسئولیت هر دولت، حفاظت از مردم خود است؟ آیا ایران حق دفاع از حال و آینده خود را ندارد؟

بقائی گفت: ما نگهبانان یک تمدن هستیم؛ تمدنی که به بشریت خدمت کرده و یکی از مستمرترین تمدن‌های انسانی است؛ تمدنی شریف و نجیب. این جنگ، جنگی علیه تمدن است؛ علیه کشوری با ریشه‌های عمیق تاریخی. از شما می‌خواهم در برابر دروغ‌پردازی‌ها تأمل کنید و اجازه ندهید این روایت‌های نادرست در ذهن و روان ما ایرانیان رسوب کند. روایت خودمان را مبنا قرار دهیم. آیا در این سال‌ها حتی یک موضع متناقض از مسئولان جمهوری اسلامی ایران یافته‌اید؟ آیا حتی یک‌بار رهبر جمهوری اسلامی گفته‌اند که در واکنش به تهدیدها، برنامه‌ای صلح‌آمیز را به مسیر نظامی خواهند برد؟ ایشان از ابتدا نظر شرعی خود را درباره حرمت توسعه سلاح هسته‌ای اعلام کردند و تا آخرین لحظه بر همان موضع ثابت‌قدم ماندند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که هدف قرار گرفتن برخی اماکن در کشورهای همسایه این شائبه را ایجاد کرده که برخی از این اماکن اساسا از سوی ایراد هدف قرار نگرفته است، در این خصوص توضیح بفرمایید، گفت: ایرانیان جنگ را می‌شناسند و در عین حال با نجابت و شرافت می‌جنگند. جنگ هشت‌ساله ما با رژیم صدام، گواه و شاخص این مدعاست. عملکرد نیروهای نظامی ایران در طول جنگ تحمیلی هشت‌ساله نشان داد که ایرانیان به هیچ‌وجه مرتکب جنایت جنگی یا نقض اصول حقوق بشردوستانه نشدند. در جهانی که نقض قانون و اصول و قواعد حقوق بشردوستانه به سکه رایج بدل شده است، ما خود را کاملاً متعهد به اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌دانیم.

اسماعیل بقائی با تاکید بر اینکه خبری که امروز منتشر شد مبنی بر اینکه قطر و عربستان عواملی وابسته به موساد را که مشغول بمب‌گذاری بوده‌اند دستگیر کرده‌اند را نباید دست‌کم گرفت، گفت: به خاطر داشته باشید که بارها درباره عملیات‌های پرچم دروغین هشدار داده‌ام. طرفی که خود را در کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران برای دومین بار کامیاب می‌داند، تردید نکنید که برای گسترش دامنه جنگ از هیچ شرارت و اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

وی ادامه داد: از دوستان عرب خود در کشورهای همسایه می‌خواهم با تأمل و بردباری عمل کنند. رژیم صهیونیستی که به پلیس دیپلماتیک حمله می‌کند، همان‌گونه که عرض کردم، هیچ ابایی ندارد که برای منحرف کردن افکار عمومی، بدنام‌سازی ایران، گسترش دامنه جنگ و ایجاد شکاف در کشورهای منطقه، به اقدامات مشابهی در هر یک از این کشورها دست بزند. منشأ و منبع خبری که منتشر شده، ما نیستیم تا گفته شود ایران در حال تبلیغ است؛ این نکته بسیار مهمی است. اینکه هم‌زمان با آغاز جنگ علیه ایران، اقدام به بمب‌گذاری، انفجار و خرابکاری در کشورهای همسایه در تأسیسات آنان، علیه مردم عادی یا حتی علیه سفارتخانه‌های خارجی صورت گیرد، سناریویی است که باید با دقت به آن نگریست.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص برخی اخبار و شایعات مبنی بر امکان از سرگیری مذاکرات گفت: اکنون همه ایران و تک‌تک ایرانیان بر دفاع متمرکز هستند. ما مسیر مذاکره را آزمودیم و در عین حال، همان‌گونه که بارها من و دیگر مسئولان گفته‌ایم، تأکید داشتیم که حتی هنگامی که پشت میز مذاکره نشسته‌ایم، باید چشمان‌مان بیدارتر و دستان‌مان آماده‌تر برای دفاع باشد؛ زیرا تجربه نشان داده بود که اعتماد مطلق جایز نیست.

وی ادامه داد: از این رو، کسی غافلگیر نشد. به همین دلیل نیز، با وجود شهادت فرمانده کل قوا، تنها چند ساعت طول کشید تا نیروهای دفاعی ما واکنش نشان دهند. این واکنش، نشانه آمادگی بود و در عین حال، لکه ننگی ابدی برای کسانی شد که مدعی گفت‌وگو و دیپلماسی بودند؛ کسانی که خود را بزرگ‌ترین قدرت جهان می‌دانند اما در برابر منطق ایرانیان کم آوردند و به جای ادامه مسیر دیپلماسی، به ابزار زور متوسل شدند. اجازه دهید تصریح کنم؛ در شرایط حاضر، همه توان و ظرفیت ما باید بر دفاع متمرکز باشد. ما در میانه دو دور مذاکرات، با حمله‌ای ناجوانمردانه مواجه شدیم؛ این واقعیتی است که باید همواره در گوشه ذهن خود داشته باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی در خصوص نقض حقوق و قواعد بین‌المللی در تجاوز به ایران گفت: امروز آنچه سال‌ها تحت عنوان «نظام مبتنی بر حقوق» معرفی می‌شد، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و بیش از آنکه واقعیتی عادلانه باشد، تصویری ظاهری بوده است؛ تصویری که تا زمانی که در خدمت منافعشان بود با آن کنار آمدند، اما امروز احساس می‌کنند همان ظاهر نیز دیگر کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: از همین رو عرض می‌کنم هر نقض قانون، هر تعرض به اصول اخلاقی و انسانی و هر بی‌اعتنایی به قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، دامنگیر تک‌تک انسان‌های روی زمین خواهد شد. اگر کشورهای اروپایی و دیگر دولت‌ها این واقعیت را درک کنند، بی‌تردید از وضعیت خطرناک بی‌تفاوتی خارج خواهند شد؛ زیرا ادامه این مسیر، امنیت و ثبات هیچ کشوری را تضمین نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تناقضات مطرح شده در اخبار مرتبط با مذاکرات گفت: در واقع وظیفه ماست که حقیقت را بیان کنیم. به نظر من، صورت مسئله بسیار روشن است؛ مگر برای کسانی که نمی‌خواهند حقیقت را ببینند و هدفشان تحریف واقعیت است. ما تأکید داشتیم که غنی‌سازی بخشی از حق ماست و به‌عنوان عضو معاهده، از این حق برخورداریم. با این حال، پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای‌مان، خودشان اعلام کردند که آن را به‌طور کامل از بین برده‌اند؛ گفتند منهدم شده و محو شده است. اگر چنین است، پس چگونه همان مقام، یک هفته پیش اعلام می‌کند که ایران تنها یک هفته تا تولید مواد لازم برای ساخت بمب فاصله دارد؟ این تناقض آشکار چیست؟ دروغی بر دروغ دیگر؛ فریبی که به الگوی دیپلماسی آمریکا در این دوره تبدیل شده است.

بقائی خاطرنشان کرد: مهم آن است که مردم ما با چشمانی باز تحولات را ببینند و به خاطر داشته باشند که دولتمردان و مسئولانشان با مسئولیت‌پذیری کم‌نظیر، تا آخرین لحظه برای استفاده از دیپلماسی به‌منظور جلوگیری از جنگ تلاش کردند. دیپلمات‌های شما ناکام نبودند؛ به گواه دوست و دشمن، از خبره‌ترین مذاکره‌کنندگان بودند و با صداقت و تعهد کامل، همه توان خود را برای دفاع از منافع ملی ایران و ایرانی به کار گرفتند.

وی ادامه داد: ما پیش از آنکه پای میز مذاکره بنشینیم، تاریخ ایران را می‌شناختیم؛ می‌دانستیم نماینده چه تمدن، چه میراث و چه پیشینه‌ای هستیم و چه مسئولیت سنگینی بر دوش داریم. با آگاهی از همین بار تاریخی، هر آنچه در توان داشتیم برای دفاع از منافع، حیثیت و عزت ایران به کار بستیم؛ اما دیدیم که طرف مقابل تاب منطق و استدلال را نداشت.

بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش برخی سیاستمداران، رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا در مخالفت با جنگ علیه ایران و تردید در شعار «اول آمریکا» گفت: ما نسبت به این تجاوز نظامی، از منظر تبیین و روشنگری، هیچ تردیدی نداریم. مردم آمریکا باید بدانند که دولتمردانشان بدون هیچ دلیل موجهی به کشوری با پیشینه‌ای تمدنی حمله کردند؛ کشوری که تنها خواسته‌اش زیستن آزاد و مستقل بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید درباره آنچه در ایران می‌گذرد اطلاع‌رسانی شود؛ گفت: زیرا برخی رسانه‌ها که تحت نفوذ جریان‌های جنگ‌طلب هستند، حتی واقعیت‌های جنگ را وارونه جلوه می‌دهند. کشتار کودکان ما را این‌گونه توجیه می‌کنند که مدرسه‌شان در نزدیکی فلان مجتمع بوده است؛ حمله به بیمارستان‌ها را با این ادعا توجیه می‌کنند که مقام نظامی‌ای در آن رفت‌وآمد داشته است. این‌ها تحریف آشکار واقعیت است.

بقائی خاطر نشان کرد: در حقوق بین‌الملل و اخلاق جهانی، بر پایه اصول بنیادین انسانی، برخی اماکن از حرمت و قداست برخوردارند. مسجد حرمت دارد؛ همان‌گونه که ساختمان هلال‌احمر، مدرسه، بیمارستان و مراکز آموزشی حرمت دارند. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و مصونیت این اماکن اصل اساسی است؛ اصلی که حتی در دوران باستان نیز کم‌وبیش رعایت می‌شد.

وی ادامه داد: دولت‌ها مسئولیت اخلاقی و انسانی دارند در برابر جان‌های بی‌گناهی که امروز در ایران قربانی اوهام و زیاده‌خواهی‌های سیاسی شده‌اند. این مسئولیت را نمی‌توان با توجیه‌های رسانه‌ای یا بازی با واژگان از میان برد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اهداف منطقه‌ای موشک‌های ایرانی گفت: پیش‌تر نیز تأکید شده بود که اگر جنگی علیه ایران آغاز شود، دامنه آن به منطقه کشیده خواهد شد. این هشدار، مسئولانه و در بالاترین سطوح مطرح شد و فرمانده کل قوای شهید نیز تصریح کرده بود که چنین جنگی، جنگی منطقه‌ای خواهد شد. دلیل آن روشن است؛ از ظرفیت‌های منطقه برای حمله به ایران استفاده می‌شود، نه آنکه ایران خواهان ناامنی منطقه باشد. ناامن‌سازی منطقه، پروژه رژیم صهیونیستی است و متأسفانه آمریکا نیز به این مسیر کشانده شد.

بقائی با بیان اینکه اهدافی که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح انتخاب می‌کنند، اهداف نظامی است و مکان‌هایی که محل استقرار پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامی آمریکاست، گفت: اگر در مواردی جابه‌جایی تجهیزات یا لجستیک از یک پایگاه به مکان دیگر صورت گیرد، آن نیز در چارچوب ملاحظات نظامی قابل تحلیل است. با این حال، در این فضای غبارآلود، باید هوشیار بود. رژیم صهیونیستی بی‌تردید در پی سوءاستفاده، گسترش دایره آتش و ایجاد خرابکاری در کشورهای منطقه خواهد بود تا جنگی را که میان خود و آمریکا علیه ایران آغاز کرده، به جنگی فراگیر در منطقه تبدیل کند.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای اسلامی و منطقه با درایت و هوشیاری، اجازه ندهند این شرارت‌ها به نتیجه برسد و در ماه مبارک رمضان، جنگی که در ادامه کشتارها در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه، یمن و دیگر نقاط جریان یافته، دیگران را نیز با خود همراه سازد. مسئولیت جمعی ایجاب می‌کند که از گسترش بحران جلوگیری شود و منطقه بیش از این در آتش بی‌ثباتی نسوزد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار ضد و نقیض در خصوص درخواست ایالات متحده برای پایان جنگ گفت: در حال حاضر، همه توان و همه حواس ما معطوف و متمرکز بر دفاع از کیان کشور است. در این یک سال و نیم، پیام‌های فریبنده فراوانی شنیده‌ایم؛ اما اکنون زمان، زمان جنگ و دفاع از میهن است. هر آنچه بخواهد ذهن و اراده ما را از این تمرکز منحرف کند، باید کنار گذاشته شود.

بقائی تصریح کرد: فریبکاری بخشی از الگوی رفتاری طرف مقابل بوده است. با این حال، نیروهای مسلح ما با خود عهد کرده‌اند و ملت ایران نیز پیمان بسته است که در این نبرد موجودیتی، با تمام توان ایستادگی کند. این عزم، عزم دفاع از سرزمین، عزت و آینده ایران است و ان‌شاءالله با سربلندی از آن عبور خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع چین در قبال این تجاوز و درخواست های پکن گفت: در خصوص روابط ایران و چین، همان‌گونه که اشاره شد، همین دیروز وزرای امور خارجه دو کشور گفت‌وگو داشتند. رابطه ما با چین، رابطه‌ای مهم و راهبردی است. چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و در این مقطع زمانی، شورای امنیت وظیفه و مسئولیتی روشن بر عهده دارد. تک‌تک اعضای شورای امنیت، به‌ویژه اعضای دائم، مسئولیتی سنگین دارند؛ زیرا در شرایطی که کشوری در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته و طرف متجاوز به‌طور مستمر به تهاجم ادامه می‌دهد، نمی‌توانند واقعیت جاری را نادیده بگیرند.

بقائی با تاکید بر اینکه اعضای شورای امنیت مسئولیتی واضح برای محکوم کردن تجاوز و واداشتن متجاوز به توقف آن دارند، گفت: ممکن است گفته شود شورای امنیت تحت نفوذ آمریکاست؛ این واقعیت را درک می‌کنیم، اما این امر چیزی از وظیفه و مسئولیت حقوقی و اخلاقی اعضا ـ چه دائم و چه غیردائم ـ نمی‌کاهد. افزون بر آن، سایر کشورها نیز بر اساس اصل امنیت جمعی و تعهداتی که طبق منشور سازمان ملل متحد پذیرفته‌اند، موظف‌اند از بی‌تفاوتی در قبال تجاوز پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: در خصوص منطقه نیز تأکید می‌کنم اهدافی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کنند، با دقت و بر مبنای ملاحظات نظامی تعیین می‌شود و هدف، مبدأ و منشأ حمله به ایران است. در عین حال، به اعتراف خود طرف مقابل ـ که صحت و سقم آن بر عهده خودشان است ـ بارها به دلیل خطای انسانی یا آتش خودی، اهداف خود را مورد اصابت قرار داده‌اند. همچنین استفاده از برخی سامانه‌های تسلیحاتی ممکن است منجر به اصابت ناخواسته به مکان‌هایی شده باشد که اساساً در برنامه‌ریزی ما قرار نداشته است. در این فضای مشوش و غبارآلود که مسبب آن متجاوزان‌اند همه طرف‌ها باید از داوری‌های شتاب‌زده پرهیز کنند. باید توجه داشت کسانی که تصمیم به آسیب رساندن به یک کشور بزرگ منطقه گرفته‌اند، ممکن است از فریبکاری و عملیات‌های پرچم دروغین نیز برای کشاندن دیگران به این جنگ استفاده کنند. هوشیاری و پرهیز از افتادن در دام چنین سناریوهایی، مسئولیتی مشترک برای همه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص شروط تهران برای پایان جنگ گفت: این تجاوز نظامی، انتخاب ما نبوده است. انتخاب ما همواره دیپلماسی بود. با وجود انتقادهای گسترده‌ای که در داخل از دستگاه دیپلماسی می‌شد ـ و بخشی از آن به حق بود، چرا که تجربه‌های پیشین نشان می‌داد گاهی ورود به مذاکره چالش‌برانگیز است ـ دستگاه دیپلماسی با شجاعت مسیر خود را ادامه داد و حاکمیت نیز از این روند حمایت کرد. ما تا آخرین لحظه تلاش کردیم تا وارد فرآیند جنگ نشویم، اما طرف مقابل تصمیم به جنگ گرفت.

وی با تاکید بر اینکه راه توقف این جنگ، متوقف کردن تجاوز است، گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارد، و اگرچه تجربه گذشته نشان داده که در مواردی اقدام نکرده، اما در شرایط فعلی هیچ مانعی جز اراده جامعه جهانی برای انجام اقدام وجود ندارد. جامعه جهانی باید تصمیم بگیرد تا پیش از آنکه دیر شود و جنگ دامنه‌دار و گسترده شود، شورای امنیت وظایف خود را انجام دهد و با وادار کردن طرف‌های متجاوز به توقف تجاوز، امنیت و ثبات را به منطقه بازگرداند.

