به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی با بیان اینکه پای کار بودن ملت ایران برای کشورهای خارجی همواره عجیب بوده است، گفت: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به خاطر بسیاری از فشارهای اقتصادی بین المللی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و تحریم های اقتصادی، بحران های مختلف و جنگ ۱۲ روزه با مشکلاتی مواجه شده است اما مردم همواره پای نظام مانده اند.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دلایل آن این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی با ریخته شدن خون هزاران شهید به اینجا رسیده است از این رو علیرغم بسیاری از مشکلات زمانی که پای نظام و به ویژه جایگاه والای ولایت به میان می آید، در صحنه هستند. ما در زمان رحلت امام(ره) نیز شاهد بزرگ ترین بدرقه ملت ایران بودیم و بعد که مجلس خبرگان آیت الله خامنه ای را به عنوان ولی فقیه معرفی کردند، از ایشان حمایت کردند لذا ملت ایران هیچگاه از ارادت خود به جایگاه ولایت کوتاه نمی آیند.

وی در ادامه مردم را به لحاظ سیاسی هوشیار دانست و افزود: ملت ما می دانند که آمریکا به چیزی قبل از جمهوری اسلامی ایران راضی نیستند چنانچه در آن زمان تمام اداره کشور و همچنین نفت ما در اختیار آنها بود. آنها می خواهند تحکمی که نسبت به ونزوئلا پیدا کردند را نسبت به ایران هم داشته باشند. آن زمان امام خمینی(ره) فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند که نتوانست و نخواهد توانست.

بروجردی اضافه کرد: امروز نسبت به آن زمان در جایگاه مقتدرتری قرار داریم و به لحاظ تسلیحات نظامی نیز بسیار قوی هستیم. ما جزء قدرت های نخست موشکی دنیا هستیم. آنها هنوز ضربه شست موشک های جدید ما که آزمایش نشده اند را ندیده اند که اگر ببینند متوجه می شوند نسبت به ما مرتکب چه غلطی شده اند. پدافند ارتش و هوافضای سپاه امروز در سطح بالایی از قدرت نظامی قرار دارند. اینکه ۳ جنگنده F۱۵ آمریکایی توسط ارتش ما منهدم می شود، فصل جدیدی از قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت های زورگو است. مردم ما امروز انتقام می خواهند و این همان چیزی است که در حال روی دادن است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه از هلال احمر و بسیج مردمی که وضعیت درمانی و امنیتی را کنترل می کنند، قدردانی کرد و افزود: از آنجایی که مردم ما همواره روحیه کمک رسانی دارند باید به این تذکر هلال احمر حتما دقت کنند که بسیاری از بمب های دشمن که به شهرها اصابت می کند به صورت دو مرحله ای بوده و چند دقیقه بعد مجدد موج انفجار جدیدی خواهد داشت لذا باید در لحظات اولیه پناه گرفته و بعد به کمک هموطنان خود بروند.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی شاید این روزها تعطیل باشد اما کمیسیون امنیت ملی به واسطه مسئولیتی که بر عهده دارد، جلسات خود را به صورت ویژه تشکیل می دهد و ما مجموعه تحولات را رصد می کنیم، یادآور شد: از آنجایی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شورای عالی امنیت ملی عضویت دارد، اطلاعات و تحلیل ها به درستی انجام می شود. امروز عملا جنگ تبدیل به جنگ منطقه ای شده است از این رو تمام تحولات را به صورت دقیق رصد و دنبال می کنیم. مهم ترین وظیفه ما در ارتباط با نیروهای مسلح این است که امکانات لازم را برای آنها فراهم کنیم.

بروجردی همچنین با ابراز خرسندی از فراهم شدن تمهیدات ویژه برای شرایط سخت در جریان تدوین بودجه سال آتی، گفت: امروز ما دست برتر را در جنگ داریم علیرغم اینکه در حال مقابله با با فناوری های روز دنیا به لحاظ نظامی هستیم. ما به حق پایگاه های آمریکایی در منطقه را مورد اصابت موشک های خود قرار می دهیم چرا که آنها خاک آمریکا محسوب می شود و اگر ما این پایگاه ها که در کشورهای همسایه، دوست و برادر قرار دارد را مورد هدف قرار می دهیم آنها باید بدانند که ما قصد تعرض به خاک آنها را نداریم بلکه صرفا جایی را مورد حمله قرار می دهیم که خاک آمریکا محسوب می شود.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه افزود: اگر سفارت آمریکا در ریاض را مورد حمله قرار می دهیم عکس العملی است که در قبال اقدامات آمریکایی ها انجام می دهیم و این یک دفاع مشروع است. ما به صورت همه جانبه از نیروهای مسلح خود حمایت می کنیم و مردم نیز همواره پشتیبان آنها خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره رهبری گفت: دشمنان ما تصور می کردند اگر عمود خیمه را مورد هدف قرار دهند، نظام جمهوری اسلامی ایران فلج می شود در حالی که به درستی پیش بینی های لازم در قانون اساسی انجام شده است. بسیار مهم است که مسئولیت سنگین جایگاه والای ولایت فقیه به سرعت جایگزین شود که قانون آن را به درستی پیش بینی کرد و بعد از این اتفاق ناگوار، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یک عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان شورای موقت رهبری به سرعت جلسات خود را آغاز کردند و امروز در خلاء قرار نداریم. بر اساس قانون به زودی مجلس خبرگان رهبری به جمع بندی رسیده و فردی را به عنوان رهبر انتخاب خواهند کرد.

بروجردی ادامه داد: همان گونه که در دوران انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری جامعه شاهد بودیم ممکن است مخالفت هایی نسبت به فرد منتخب صورت بگیرد. وظیفه دینی و ملی آحاد ملت این است که فردی که به عنوان رهبری معرفی می شود را همگان بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند چرا که مبنای نظام ما همچون سایر نظام های دیگر نیست بلکه مبنای دینی و قرآنی دارد. فردی که انتخاب می شود در جای ولی فقیه قرار می گیرد و نباید فراموش کنیم که امام(ره) فرمودند باید پشتیبانی ولی فقیه باشید تا آسیبی به شما نرسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه مجددا بر پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: ترامپ باید بداند با تحریک های نخست وزیر رژیم صهیونیستی و نابخردی های خود قطعا راه به جایی نمی برد. ما نه ونزوئلا هستیم و نه هیچ کشور دیگری ما جمهوری اسلامی ایران هستیم و با اقتدار در برابر آمریکا می ایستیم و مردم تردید نکننده بازنده این جنگ که آمریکا و رژیم صهیونی آن را آغاز کرده اند خودشان خواهند بود و ما از این آزمون با سربلندی بیرون می آییم.

وی علیرغم رویداد تلخ سوریه، امروز جبهه مقاومت یک گستره جهانی پیدا کرده است، گفت: امروز در دانشگاه های کشورهای مختلف می بینیم که نخبگان اعم از دانشجویان و اساتید حاضرند محاکمه شوند و کتک بخورند اما از مقاومت حمایت می کنند. ما جبهه یمن را می بینیم که موشک های دوهزار کیلومتری تولید می کنند و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار داده و فرودگاه این رژیم را تعطیل می کنند. شیعیان عراق نیز بعد از شهادت حضرت آقا همچون اربعین در شهرهای مختلف این کشور حضور گسترده ای در محکومیت این جنایت دارند. همچنین عملیات موشکی حزب الله نیز کار خود را با اعلامیه ای آغاز شده و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار می دهد لذا جبهه مقاومت قوی تر از قبل ضربات مهلک تری به جنایتکاران وارد خواهد کرد.

بروجردی یکی از روش هایی که رژیم صهیونی و آمریکا دارند این است که اعلام می کنند ۳ افسر آمریکا کشته شده اند در حالی که به هلاکت رسیدن ده‌ها تن از آنها محرز است و تلفات گسترده ای دارند اما آنها به خاطر افکار عمومی داخلی خود آمار را بسیار پایین اعلام می کنند اما ناگزیرند به زودی ارقام واقعی و میزان خسارتی که از حملات دیده اند را اعلام کنند. ملت ایران شاد باشند که فرزندان ما با اقتدار در حال دفاع از تمامیت ارضی خود هستند و به خونخواهی حضرت آقا کاری می کنند که دشمن ما به سختی پشیمان شود.

ژنماینده مردم لارستان در مجلس در ادامه با بیان اینکه ما جزء کشورهای پرهمسایه در دنیا هستیم، عنوان کرد: اگر هرچقدر هم جلوی واردات کالا را بگیرند به لحاظ زمینی می توانیم کالاهای خود را از کشورهای همسایه وارد کنیم و مشکلی در این حوزه نداریم و با اطمینان می گویم برای یک سال آینده در حوزه تمامی کالاها، خودکفا هستیم و مشکلی نداریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مردم به رسانه ملی اعتماد کنند و افزود: وظیفه دشمن بزرگ نمایی و دروغ پردازی گسترده در جهت منافع خود آنهاست لذا نباید نسبت به رسانه های آنها اعتماد کرد. اعتراف دشمن به موفقیت ها و عرض اندام قدرتمندانه ما نسبت به مورد هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی خودش شاهدی است که به فضل الهی ما پیروز این مصاف خواهیم بود.

انتهای پیام/