بیانیه ستاد حقوق بشر در اعتراض شدید به حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز درمانی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای، حملات صورتگرفته به مراکز درمانی، امدادرسانی، هلال احمر، رسانه ای، مدارس و اماکن مسکونی کشور را در جریان تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا بهشدت محکوم کرد و این اقدامات را نقض فاحش، گسترده و نظاممند حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و تعهدات و موازین بنیادین حقوق بشری دانست.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه ستاد حقوق بشر در اعتراض شدید به حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به شرح زیر است:
«حملات صورتگرفته علیه مراکز درمانی و امدادرسانی در شهرهای همدان، سراب و چابهار که منجر به هدف قرار گرفتن سه پایگاه اورژانس شد، همچنین حمله در مجاورت بیمارستان شهید مطهری و تخلیه اضطراری بیماران، تعرض به بیمارستان خاتمالانبیاء، حمله به بیمارستان گاندی تهران، هدف قرار دادن یک مرکز درمانی در اهواز، حمله به مراکز هلال احمر، حمله به مناطق مسکونی از جمله در سنندج و تخریب دو ساختمان نقض فاحش، گسترده و نظاممند حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و تعهدات و موازین بنیادین حقوق بشری محسوب می شوند.
بر اساس اطلاعات موجود، در جریان تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و امریکا به ایران تاکنون ۵۵۵ شهروند بیگناه از جمله زنان و کودکان معصوم به شهادت رسیده اند. این آمار، بیانگر گستردگی خسارات انسانی و ضرورت توجه فوری جامعه بینالمللی به نقضهای جدی حقوق بشری رخداده است. حق حیات بهعنوان بنیادیترین حق بشری، در اسناد جهانی از جمله میثاقهای بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و سلب خودسرانه آن تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
مطابق کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی، مراکز درمانی، بیمارستانها، پایگاههای اورژانس و کارکنان کادر پزشکی در هر شرایطی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. هدف قرار دادن عامدانه این مراکز، نقض صریح اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. حمله به زیرساختهای درمانی و مناطق مسکونی، با توجه به آثار گسترده آن بر جان و سلامت غیرنظامیان، فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.
علاوه بر این، حمله به زیرساختهای رسانهای و تلاش برای خاموشسازی جریان اطلاعرسانی، تعرض مستقیم به آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات محسوب میشود؛ حقی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر تضمین شده و از ارکان اساسی یک جامعه مبتنی بر کرامت انسانی و حاکمیت قانون بهشمار میرود.
ادعاهای مطرحشده از سوی متجاوزان و حامیان آنان مبنی بر پایبندی به حقوق بشر و رعایت اصول بشردوستانه، در پرتو این حملات، با چالش جدی مواجه است. هدف قرار دادن بیمارستانها، مراکز امدادی و مناطق مسکونی، تعارض آشکار میان گفتار و رفتار را نمایان ساخته و نشان میدهد که استانداردهای دوگانه و رویکردهای گزینشی، جایگزین اجرای بیطرفانه قواعد بینالمللی شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طبق این بیانیه، کمیسیرعالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازوکارهای حقوق بشری را مخاطب قرار می دهد و تأکید میکند که سکوت و واکنشهای منفعلانه برخی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر در برابر این نقضهای آشکار، با تعهدات بینالمللی آنان ناسازگار بوده و موجب تضعیف اعتبار نظام جهانی حمایت از حقوق بشر میشود.
پر واضح است که حمله به بیماران، امدادگران، خبرنگاران و شهروندان بیدفاع، تعرضی مستقیم به کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوقی جامعه بینالمللی است و استمرار این روند، مسئولیت بینالمللی عاملان و حامیان آن را به دنبال خواهد داشت.»