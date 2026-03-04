عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
در زمینه تامین کالاهای اساسی برای چندماه آینده مشکلی وجود ندارد
حامد یزدیان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تدابیر اندیشیده شده درخصوص اقلام و کالاهای اساسی گفت: قبل از این شرایط پیشبینی شده بود که شرایط کشور همچنان در حالت جنگ باقی بماند و از بعد از خرداد ماه که ما وارد جنگ شده بودیم نظارت و پیگیریهای مجلس در این روند همواره وجود داشت.
وی ادامه داد: نظارت ما بر این بود که در بحث کالاهای اساسی و محصولاتی مثل گندم، شکر، روغن، برنج دچار خدشه جدی در کشور نشویم. الحمدالله شرایط امروز کشورمان از نظر ذخایر خوب است. در کالاهای اساسی به این صورت است که هم در انبارهای استانیمان ذخایر خوبی توزیع شده و هم در انبارهای مرکزی کشور و بنادر حجم ذخیره قابل توجهی را داریم.
این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: همچنین پیگیریها و خریدهایی را انجام دادهایم و تصور بر این است که در واردات آن از مرزهای مختلف کشور مشکلاتی نداشته باشیم. آنچه که در این شرایط نیاز است، نظارت بر بازار و مدیریت عرضه است و دستگاههای مختلف با هم هماهنگ هستند تا نظارت هم به خوبی انشاالله انجام شود و برای مردم مشکلی پیش نیاید.
یزدیان گفت: ما با آسودگی به مردم اعلام میکنیم که در تامین کالاهای اساسی در چند ماه آینده هم هیچ مشکلی وجود ندارد و واقعا مردم هم آرامش خودشان را حفظ کنند و خدایی نکرده خریدهای هیجانی نداشته باشند. فکر میکنم این شرایط با ثبات خواهد بود و مشکلی برای کشور پیش نمیآید.
وی درباره تامین کالاهای اساسی در استانهای مسافرپذیر گفت: در این زمینه با توجه به تجربیات جنگ پیشین تدابیری اندیشیده شده است و الحمدالله سیستم حمل و نقل کشور هم فعال است و امکان تامین کالا وجود دارد و مشکلی نیست. انشاالله که مسائل برطرف میشود.
یزدیان گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی در همین دو روز گذشته رصدهایی را انجام میدهد و در استانهای مختلف موجودیها را بررسی میکنند و اگر جایی کمبود باشد حتما تذکرات لازم به مسئولین اجرایی کشور داده میشود.
این عضو کمیسیون کشاورزی درباره مقابله با احتکار و گران فروشی در این شرایط گفت: در این زمینه دولت هم برنامهریزیهایی داشته است و مجموعه وزارت صمت اقداماتی را انجام میدهد، همچنین سازمان تعزیرات باید فعال باشد. نمیگویم به صورت مطلوب و صد در صد است اما کارهایی در حال انجام است که میشود در این زمینه هم جلوگیری شود. همچنین سامانههای انبارهایی که در کشور وجود دارد قابل رصد کردن هستند و انشاالله اتفاق خاصی در زمینه احتکار و موارد دیگر هم نخواهد افتاد.