خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون حقوقی رئیس جمهور:

اتحاد ملی و پشتیبانی کامل از نیروهای مسلح تنها راه غلبه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است

اتحاد ملی و پشتیبانی کامل از نیروهای مسلح تنها راه غلبه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است
کد خبر : 1757983
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور: گفت: اتحاد ملی و پشتیبانی کامل از نیروهای مسلح تنها راه غلبه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی:

««ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

 

شهادت جانگداز و در عین حال غرورآفرین و عزت‌بخش پیشوای بزرگ آزادی‌خواهان و حق‌طلبان امت اسلامی و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای داغ سنگین و تاب‌سوزی بود که در ماه مبارک رمضان بر قلوب ملت ایران و ملت‌های آزاده منطقه و جهان نشاند. او که تمام عمر شریف و پر ثمر خویش را در راه اعتلای اسلام، ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام، خدمت به مردم شریف ایران عزیز، مبارزه با استبداد، استعمار و دشمنان قسم خورده اسلام سپری نمود، سر انجام در ماه مبارک رمضان همچون جد بزرگوار و مقتدای خویش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دست پلیدترین جنایتکارران تاریخ به فیض شهادت که آرزوی دیرین او بود نایل گردید.

اینک مردم رشید و با وفای ایران و مسئولان و خدمتگذاران نظام، میراث‌دار مکتب و راه پر صلابت و عزت‌آفرین خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید در حساس‌ترین روزهای تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم قرار دارند.

پایداری، همدلی، اتحاد ملی، هوشیاری، فداکاری، اعتماد و توکل بر خداوند بزرگ، پشتیبانی کامل از نیروهای مسلح قدرتمند، مقاوم و فداکار میهن، حضور مسئولانه در صحنه و حمایت از شورای رهبری نظام تنها راه غلبه بر جنایتکاران و توطئه شوم دولت قانون‌شکن و یاغی آمریکا و رژیم تروریستی کودک‌کش صهیونیستی و عوامل و مزدوران آنان است.

اینجانب با غم و اندوه فراوان ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمع زیادی از هموطنان عزیز از خداوند قادر و منتقم می‌خواهم فتح و پیروزی را نصیب این ملت بزرگ و فداکار فرموده و سرزمین عزیزتر از جانمان ایران را از گزند بدخواهان و دشمنان حفظ فرماید.

مجید انصاری
معاون حقوقی رئیس‌جمهور»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل