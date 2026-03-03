علی آبادی در گفتوگو با ایلنا:
در کنار این خاکسترها ققنوسی خواهد آمد/ تجزیهطلبان باید آرزوی خود را به گور ببرند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه امروز اهمیت دارد این است که اگر میخواهیم کشور ایران، ایران بماند و اگر میخواهیم کشوری عزتمند داشته باشیم، باید بدانیم که در کنار این خاکسترهایی که ایجاد میکنند، ققنوسی خواهد آمد و باز هم ایران طلایهدار مبارزه با ظلم و صهیونیسم در جهان خواهد شد.
روحالله لکعلی آبادی در گفتوگو با ایلنا، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و به شهادت رساندن رهبر انقلاب گفت: کشور نزدیک به شاید یک سال است که در شرایط جنگی به سر میبرد؛ هم در جنگ ۱۲ روزه، هم پیش از آن و هم اکنون، واقعاً در وضعیت جنگی هستیم و این جنگ را ما در هشت دفاع مقدس سال تجربه کردهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حال تفاوتهایی میان این دو جنگ وجود دارد؛ یعنی این جنگ با جنگ هشتساله یکسری تفاوتها دارد که در واقع اجتنابناپذیر است. در جنگ هشتساله، با توجه به اینکه همه دنیا متحد بودند و از سوی دیگر نیروی زمینی هم حضور داشت، شرایط کمی سختتر بود؛ اما اکنون شرایط نسبت به جنگ هشتساله متفاوت است؛ با توجه به اینکه کشور ایران به لحاظ تکنولوژیک و موشکی قدرتمند است و تجربه جنگ هشتساله و جنگ ۱۲ روزه را دارد، به همین خاطر گمان میکنم موفقتر عمل میکند.
وی با بیان اینکه اتفاقی که رخ داد کشور ما را عزادار کرد، عنوان کرد: شهادت رهبری در یک ترور کور و ناجوانمردانه در میانه مذاکراتی بود که در حال انجام بود، متاسفانه صورت گرفت. با وقاحت تمام، رئیسجمهور آمریکا در آن شبکه اجتماعی خود شهادت ایشان را تأیید میکند و میگوید که ما بودیم با همکاری رژیم صهیونیستی. اینها همه نشان میدهد که جامعه جهانی، حقوق بشر، جامعه بینالمللی و شورای امنیت، متأسفانه یا نمادین یا سمبولیک و فاقد کارایی لازم برای دفاع از مردم و ملتها هستند.
لکعلیآبادی تاکید کرد: آنچه امروز اهمیت دارد این است که اگر میخواهیم کشور ایران، ایران بماند و اگر میخواهیم کشوری عزتمند داشته باشیم، باید بدانیم که در کنار این خاکسترهایی که ایجاد میکنند، ققنوسی خواهد آمد و باز هم ایران طلایهدار مبارزه با ظلم و صهیونیسم در جهان خواهد شد.
وی یادآور شد: در قانون اساسی ما هیچ بنبستی وجود ندارد؛ همانطور که پس از درگذشت آیتالله رئیسی،کشور بدون حتی یک دقیقه وقفه کار خود را ادامه داد و با قدرت پیش رفت. اتفاقا همان زمان مقام معظم رهبری فرمودند که در کشور ایران هیچ بنبستی وجود ندارد و مسئولان به کار خود با قدرت و قوت ادامه دهند.
وی گفت: در جنگ احد شایعه شهادت حضرت رسول پیچید و در میان مسلمانان منتشر شد، اما نهایتاً پیامبر فرمودند که اگر محمد شهید شود، خدای محمد که زنده است، ما این تجربه را در سال ۶۸ برای حضرت امام هم داشتیم، امروز شهادت مقام معظم رهبری را داریم که من این ضایعه را به همه آزادیخواهان دنیا، همه ملتها و همه افرادی که به دنبال عدالت و مبارزه با ظلم و ستم و رژیم آدمکش و کودککش اسرائیل هستند، بهویژه به مردم شریف ایران تسلیت میگویم.
نماینده لرستان، دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجربه، تکرار مکررات در تاریخ اسلام و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. همانطور که پس از شهادت شهید رئیسی خللی در کشور وارد نشد، ما تجربه شهادت شهید رجایی و شهید باهنر را هم داشتهایم، امروز هم تکرار تاریخ را شاهد هستیم. امروز در خیابانهای تهران، میدان انقلاب، جمهوری و تمام خیابانها مردم سیاهپوشاند، عزادارند و نگران، زیرا رهبر و پدری عزیز را از دست دادهاند؛ اما این امر باعث نمیشود که در اراده مبارزهای که با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا داریم خللی وارد شود.
وی یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که در روز نخست فرماندهان زیادی به شهادت رسیدند، اما کمتر از ۲۴ ساعت جایگزین شدند. این روند ادامه خواهد داشت. به قول سهراب، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
لکعلی آبادی خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین مترقی مصوب در قانون اساسی و مجلس، هیچ بنبستی نداریم. شورای رهبری تشکیل شده، آیتالله اعرافی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه این شورا را تشکیل دادهاند و همه نیروهای مسلح، ادارات، مجلس و دولت به کار خود ادامه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: نکته جالب این است که تمام تلاش دشمن این بود که با جنگ رسانهای یک شبه قحطی در کشور ایجاد کنند، اما میبینید که مغازهها باز هستند و همهچیز طبق روال عادی پیش میرود. این نشاندهنده رفتار متین و هوشمندانه مردم است. اگرچه این فقدان، ضایعهای بسیار بزرگ است، اما پایان کار نیست؛ بلکه به نظر من آغاز ماجراست. هر اتفاقی که در نظام در مکتب الهی رخ میدهد مانند، فقدان حضرت رسول، امیرالمؤمنین، امام حسین، امام جعفر صادق و دیگر بزرگان، هرگز مانع استمرار مسیر نشده است و این مکتب مهدوی و حسینی همچنان قدرتمند پیش میرود و متکی به اشخاص از روز اول اسلام تا امروز که انقلاب اسلامی است، نبوده، چراکه هر فرماندهی برود، فرمانده دیگری خواهد آمد. مردم این مسیر را که با سختی آغاز کردهاند، ادامه خواهند داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید آینده بسیار روشن است. تلاش نیروهای مسلح در روز نخست، تلاشی بسیار قدرتمند بود و اتفاق بزرگی رخ داد بسیاری از پایگاههای دشمن در اقصی نقاط دنیا و منطقه مورد هدف قرار گرفت. فکر میکنم آنچه در جنگ دوم روز اول و عملیات وعده صادق ۴ رخ داد تلافی جنگ دوازده روزه بود و دشمن فکر نمیکرد ایران تا این حد محکم، با اراده و دست به ماشه باشد.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که تجاوز وجود دارد، دفاع مقدس هم وجود خواهد داشت، تاکید کرد: تا زمانی که تجاوز هست، قهرمانی و ایثار مردم ادامه دارد. شهادت مسیری است که همه ما به آن افتخار میکنیم و آرزو داریم پایان عمرمان چنین باشد، چراکه این دنیا برای هر فردی به پایان خواهد رسید و چه بهتر که پایان آن شهادت باشد.
لکعلی آبادی گفت: شهادت رهبر انقلاب این حکیم دانشمند، شجاع و بزرگ را هم تسلیت و هم تبریک میگویم. امیدوارم همه ما رهرو خون شهدا، امام شهدا و امام خامنهای باشیم .
وی گفت: مطمئن باشید این کشور با مردم هوشمند و قدرتمند خود اجازه تجزیه نخواهد داد. تجزیهطلبان باید این آرزو را به گور ببرند که فکر کنند این کشور بزرگ و متمدن و با شکوه را تجزیه کنند. هدف اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکا تجزیه ایران است، زیرا ضربات بسیاری از این کشور قدرتمند خوردهاند و نمیخواهند حضور یک کشور مقتدر در منطقه را ببینند که مانع زورگوییهای این متجاوزان است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگرچه ما همواره از صلح سخن گفتهایم و آغازگر هیچ جنگی نبودهایم و هر زمان دشمن جنگ را پایان داده، ما هم استقبال کردهایم، هر دوباری که جنگ آغاز شد ما در میز مذاکره برای صلح بودیم اما متأسفانه با عملیاتی که فکر میکردند در حال فریب هستند و این فضا را ایجاد کردند که این اتفاق ناگوار رخ داد.