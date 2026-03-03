ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی امریکا منهدم شد

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۱۳ عملیات وعده صادق ۴ به شرح زیر است.

موج چهاردهم عملیات وعده صادق۴ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سحرگاه امروز طی حمله‌ی گسترده پهپادی و موشکی پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی بحرین را مورد هدف قرار داد.

در این حمله ۲۰ فروند پهپاد و ۳فروند موشک به اهداف مورد نظر اصابت کرده و ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی امریکا منهدم و مخازن سوخت آن به آتش کشیده شد که زبانه های آتش و دود توجه همگان را به خود جلب کرد.