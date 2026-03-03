خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش عراقچی به سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا

کد خبر : 1757952
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت: هرگز هیچ به اصطلاح تهدیدی از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت.

به گزارش ایلنا، عراقچی در توییتی نوشت: «آقای روبیو به چیزی اعتراف کرد که همه ما می‌دانستیم: ایالات متحده به انتخاب خود وارد جنگ به نفع اسرائیل شده است. هرگز هیچ به اصطلاح تهدیدی از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت.

بنابراین ریخته شدن خون آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها به گردن معتقدین به «اسرائیل اول» است.

مردم آمریکا شایسته بهتر از این هستند، و باید کشور خود را پس بگیرند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل