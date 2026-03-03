ایروانی با بیان اینکه ایران فقط اهداف نظامی نیروهای متخاصم را هدف قرار می‌دهد، گفت: «ما غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم. ما منافع کشورهای همسایه را هدف قرار نمی‌دهیم.»

او در ادامه تاکید کرد: «ایران به دنبال جنگ نیست. ایران به دنبال تشدید تنش نیست اما ایران حاکمیت خود را واگذار نخواهد کرد.»

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد تا زمانی که تجاوز ادامه داشته باشد، ایران «قاطعانه و بدون تردید از خود دفاع خواهد کرد».

ایروانی همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران که بارها بر صلح‌آمیز بودن آن تاکید شده، گفت: «هیچ تهدید قریب‌الوقوعی از سوی ایران وجود نداشته و برنامه هسته‌ای ما صرفا صلح‌آمیز است.»

وی با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: «ایالات متحده و رژیم اسرائیل عمداً غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند. مدارس، بیمارستان‌ها، تاسیسات هلال احمر و ساختمان‌های مسکونی مورد حمله قرار گرفتند.»

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر اواسط روز یکشنبه از اصابت‌های پی‌درپی به اطراف ساختمان صلح این جمعیت خبر داد و با اشاره به آسیب‌دیدگی مرکز توانبخشی و قرار گرفتن چند بیمارستان در مجاورت محل حادثه، تاکید کرد که با وجود ارسال مستندات به صلیب سرخ، بار دیگر شاهد نقض حقوق بشردوستانه هستیم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی شنبه ۹ اسفند در حالی‌که مذاکرات هسته‌ای با ایران با میانجیگری عمان در حال انجام بود در یک عملیات از پیش طراحی‌شده، بخش‌هایی از ایران از جمله محل سکونت رهبر انقلاب، مراکز نظامی و شخصیت های سیاسی و نظامی کشور را مورد هدف قرار دادند.