عراقچی: پایگاههای آمریکا هدف مشروع ما هستند/ کار دیپلماسی پس از جنگ آغاز میشود
وزیر امور خارجه گفت: حتی اگر از پایگاههای آمریکا علیه ما استفاده نشود، بازهم این پایگاهها هدف مشروع ما هستند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه خبر با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، این واقعه را «ضایعهای بزرگ» برای ملت ایران توصیف و اظهار کرد: مسیر ولایت و مقاومت با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی گفت: برای تسلیت گفتن واژهای پیدا نمیکنم؛ شاید باید این مصیبت را به خودمان تسلیت بگوییم، چرا که از وجود رهبری بزرگ و باتدبیر محروم شدیم، برای ایشان، اما این اوج سعادت بود؛ عمری مجاهدت و تلاش که با شهادت به کمال رسید.
فقدان رهبری با درایت، برای ما خسارتی بزرگ است
وزیر امور خارجه افزود: از دست دادن رهبری که با درایت امور کشور را اداره میکردند، برای ما خسارتی بزرگ است. بهخلاف برخی روایتها در خارج از کشور، ایشان شخصیتی مهربان، باعطوفت و سرشار از لطف و محبت بودند و این فقدان برای ملت ایران سنگین است.
عراقچی با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: همانگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی تأکید داشتند، اگر پرچمی از دست سرداری بیفتد، سردار دیگری آن را بر خواهد داشت. پرچم اسلام و تشیع که در دست رهبر معظم انقلاب بود، با عنایت الهی به دست فردی شایسته سپرده خواهد شد و این مسیر ادامه پیدا میکند.
وی ادامه داد: نهال ولایت فقیه که بهدست امام کاشته شد، در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب به درختی تنومند تبدیل شد و دشمنانی که گمان میکنند با شهادت ایشان این درخت از پا میافتد، خواهند دید که این شجره طیّبه پربارتر و مستحکمتر از گذشته به مسیر خود ادامه میدهد.
وزیر امور خارجه با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب تشیع اظهار داشت: شاید در نگاه بیرونی، شهادت فرماندهان و سرداران عجیب باشد، اما در مرام شیعه، پیشگامی فرماندهان در میدان و تقدیم جان در راه آرمانها امری شناختهشده است، همین فرهنگ موجب شده است جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته هر روز قویتر و بالندهتر شود.
امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتمندترین ارتشهای دنیا ایستاده است
عراقچی تأکید کرد: امروز نیز در شرایطی که رهبر انقلاب به شهادت رسیدهاند و جمعی از فرماندهان ارشد کنار ما نیستند، جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتمندترین ارتشهای دنیا ایستاده است؛ ارتشهایی که از پیشرفتهترین تجهیزات نظامی در زمین، دریا و هوا برخوردارند و با تمام توان حمله میکنند، اما ملت ایران همچنان ایستاده است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که خون شهدا نهتنها موجب تضعیف نمیشود، بلکه انگیزهها و باورها را تقویت میکند و این مسیر با استحکام بیشتری ادامه خواهد یافت.
وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود با توجه به شرایط تقابل نظامی اخیر، تأکید کرد که ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای بزرگ ناشی از استحکام ساختاری نظام است.
وی گفت: اینکه جمهوری اسلامی با وجود شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان ارشد، همچنان در برابر یکی از بزرگترین ارتشهای جهان میایستد و پاسخهای قدرتمند میدهد، نشاندهنده آن است که این نظام از ساختاری ریشهدار و مستحکم برخوردار است و با رفتوآمد افراد دچار فروپاشی نمیشود.
عراقچی اضافه کرد: فقدان شهدا، بهویژه رهبر معظم انقلاب، برای ما ضایعهای سنگین است؛ قلب و جان ما از این مصیبت آزرده است و این فقدان همچون از دست دادن پدری بزرگ برای یک خانواده است، اما جمهوری اسلامی که بهدست امام راحل پایهگذاری شد و در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب به اوج استحکام رسید، چنان ریشه در زمین دوانده است که میتواند سهمگینترین تهدیدها را درهم بشکند.
وزیر امور خارجه درباره ابعاد بینالمللی این حادثه اظهار داشت: جنایتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدند، صرفاً حذف یک رهبر سیاسی نبود؛ ایشان یک مرجع و رهبر مذهبی با دامنهای گسترده از پیروان در جهان اسلام بودند و همین مسئله ابعاد این اقدام را سنگینتر میکند.
وی ادامه داد: طی روزهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده در برخی کشورها بودیم؛ حتی در یکی از کشورها در جریان تجمع مقابل کنسولگری آمریکا، شماری از معترضان به شهادت رسیدند، این واکنشها نشان میدهد دامنه نفوذ معنوی رهبر انقلاب فراتر از مرزهای ایران بوده است.
ترور رهبران کشورها از منظر حقوق بینالملل جرمی بزرگ و غیرقابل پذیرش است
عراقچی راجع به پیگیریهای دیپلماتیک انجامشده گفت: در سه روز گذشته تماسهای متعددی با وزرای خارجه منطقه و فراتر از منطقه برقرار کردیم و ابعاد این اقدام را تشریح کردیم. ترور رهبران کشورها از منظر حقوق بینالملل جرمی بزرگ و غیرقابل پذیرش است، بهویژه وقتی آن رهبر جایگاه مذهبی فرامنطقهای نیز داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: پیامهای تسلیت متعددی از سوی سران کشورها دریافت شد که بیانگر جایگاه بینالمللی رهبر انقلاب بود؛ از جمله پیام دانیل اورتگا رئیسجمهور نیکاراگوئه و همچنین مقامات عالیرتبه روسیه و کشورهای منطقه.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: اقدام آمریکا صرفاً یک جنایت سیاسی نبود، بلکه جنایتی با ابعاد مذهبی و پیامدهای عمیق منطقهای و بینالمللی است، بهنظر میرسد طراحان این اقدام هنوز بهدرستی درک نکردهاند چه تبعاتی در انتظار آنهاست؛ تبعاتی که نشانههای آن از همین امروز در اعتراضات و واکنشهای گسترده مردمی آشکار شده است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
پایگاههای آمریکا در منطقه هدف مشروع ماست
وزیر امور خارجه در تشریح ابعاد تقابل اخیر با آمریکا، تأکید کرد که در صورت ورود مستقیم واشنگتن به جنگ، امکان محدود ماندن درگیری وجود نداشت و دامنه آن بهصورت طبیعی به منطقه کشیده میشد.
وی گفت: ما بارها به کشورهای منطقه هشدار داده بودیم که اگر آمریکا وارد جنگ شود، این تقابل صرفاً میان ایران و آمریکا باقی نخواهد ماند؛ نه به این دلیل که ما بخواهیم جنگ را منطقهای کنیم، بلکه به این علت ساده که پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا در سراسر منطقه پراکنده است.
عراقچی با بیان اینکه آمریکا از طریق جنگندهها، ناوها و موشکهای خود خاک ایران را هدف قرار میدهد، افزود: ما به سرزمین اصلی آمریکا دسترسی نداریم، اما به پایگاههای نظامی این کشور در منطقه دسترسی داریم و از نظر ما این پایگاهها اهداف مشروع محسوب میشوند؛ چرا که هم ابزار حمله به ایران هستند و هم متعلق به کشوریاند که به ما تجاوز کرده است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: حتی اگر ادعا شود از برخی پایگاهها علیه ایران استفاده نشده، اصل تعلق آنها به کشوری که هر روز شهرها، بیمارستانها و مدارس ما را هدف قرار میدهد، ماهیت آنها را تغییر نمیدهد. وقتی بیش از ۱۶۰ دانشآموز دختر بیگناه در یک مدرسه هدف حمله قرار میگیرند، نمیتوان انتظار داشت ایران در برابر زیرساختهای نظامی مهاجم واکنشی نشان ندهد.
وی با اشاره به رایزنیهای گسترده دیپلماتیک خود گفت: طی روزهای اخیر بارها با وزرای خارجه کشورهای منطقه گفتوگو کردهام و توضیح دادهام که جمهوری اسلامی هیچ خصومتی با همسایگان خود ندارد. سیاست ما همواره حسن همجواری بوده و حتی در سختترین شرایط نیز توسعه روابط با همسایگان در اولویت قرار داشته است.
عراقچی تأکید کرد: تقابل ما با کشورهای منطقه نیست، بلکه با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاههای نظامی این کشورهاست. جنگ از نظر ما جنگ ایران و آمریکاست که متأسفانه بهواسطه حضور گسترده نیروهای ایالات متحده در منطقه، ابعاد منطقهای پیدا کرده است.
به کویت یادداشت اعتراض میدهیم؛ کار دیپلماسی پس از جنگ آغاز میشود
وزیر امور خارجه از پیگیری رسمی موضوع سقوط جنگندههای آمریکایی و تحرکات گسترده دیپلماتیک ایران خبر داد و گفت: اگر ادعای مطرحشده مبنی بر سقوط جنگندهها توسط پدافند کویت صحت داشته باشد، دولت کویت باید توضیح دهد که این هواپیماها در فضای آن کشور چه میکردهاند و در همین رابطه یادداشت اعتراض رسمی ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: در سه روز گذشته یادداشتهای متعددی به کشورهای مختلف ارسال شده، برخی سفرای خارجی احضار شدهاند و دستکم سه نامه به سازمان ملل متحد ارسال کردهام. همچنین درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطرح کردیم که این جلسه نیز برگزار شد. هرچند امیدی به خروجی عملی از شورای امنیت نیست، اما این شورا تریبونی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران است.
عراقچی با اشاره به حمایت برخی کشورها اظهار کرد: روسیه و چین در شورای امنیت از مواضع ایران حمایت کردند و پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز همراهی داشتند. همچنین درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام آژانس ارائه شده و موضوع در سازمان همکاری شانگهای مطرح شده است که احتمال صدور بیانیه در آن چارچوب نیز وجود دارد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در شرایطی که رسانههای غربی فضای خبری جهان را در اختیار دارند، همکاران ما تلاش گستردهای برای رساندن صدای مردم ایران انجام میدهند. مصاحبههای متعدد با شبکههای خارجی، گفتوگوهای سفرای ایران با رسانههای محلی و دیدارهای دیپلماتیک در همین راستا صورت گرفته است.
در میانه جنگ باید صدای مردم ایران در خارج از کشور باشیم و از مواضع کشور دفاع کنیم
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه خود را در کنار نیروهای مسلح موظف به انجام مسئولیتهایش میداند، تصریح کرد: در میانه جنگ باید صدای مردم ایران در خارج از کشور باشیم و از مواضع کشور دفاع کنیم. در بعد حقوقی نیز وظیفه داریم از حقوق ملت ایران صیانت کنیم.
عراقچی تأکید کرد: همانگونه که پیشتر به همکارانم گفتهام، پس از پایان جنگ، کار نیروهای مسلح به پایان میرسد اما کار دستگاه دیپلماسی تازه آغاز میشود. باید مستندات جمعآوری و در مجامع حقوقی و بینالمللی مطرح شود تا برای مسببان جنگ و شرکای آنها پاسخگویی ایجاد شود.
وزیر امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر بازدارندگی نظامی، بازدارندگی سیاسی نیز ضروری است. وزارت امور خارجه مأموریت دارد با اقدامات دیپلماتیک، زمینه پیشگیری از هجمات احتمالی آینده را فراهم کند و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.