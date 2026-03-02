به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، متن کامل به این شرح است:

"بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت محکوم می‌کند. تعرض به سرزمین یک دولت مستقل و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی، نه‌تنها نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهاست، بلکه تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود. توسل به زور در روابط بین‌الملل، مردود و غیرقابل توجیه است و مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز را در پی دارد.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین با اندوهی عمیق، شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کند. این واقعه تلخ، فقدان شخصیتی اثرگذار در تاریخ معاصر کشور را رقم زد و بی‌تردید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

در این میان با تأسف فراوان، در جریان این تجاوز، غیرنظامیان بی‌دفاع هدف حملات مستقیم قرار گرفتند. حمله به مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب که به شهادت بیش از ۱۵۵ دانش‌آموز انجامید، جلوه‌ای تکان‌دهنده از کودک‌کشی و نقض فاحش قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. همچنین در شهرستان لامرد استان فارس، حمله به منازل مسکونی، سالن ورزشی، سوپرمارکت و یک مدرسه، منجر به شهادت ۱۹ تن از شهروندان بی‌گناه شد. هدف قرار دادن کودکان، اماکن آموزشی و مراکز غیرنظامی، مصداق روشن جنایت جنگی و نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است که از قواعد آمره و غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

چنین اقدامات شرم‌آوری، مغایر با اصل بنیادین منع توسل به زور در روابط بین‌الملل(بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)، ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و در تعارض آشکار با تعهدات الزام‌آور دولت‌ها در حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمات مسلحانه است، تعهداتی که ریشه در منشور ملل متحد و اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه دارد و بی‌اعتنایی به آن‌ها، مسئولیت بین‌المللی و پاسخگویی حقوقی مرتکبان را در پی خواهد داشت.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی می‌خواهد با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل، نسبت به بررسی این تجاوز، شناسایی و تعقیب مسئولان این جنایات و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی اقدام فوری و مؤثر به عمل آورند.

جامعه وکالت ایران همواره خود را پاسدار حاکمیت قانون، کرامت انسانی و عدالت می‌داند و در این مسیر، ضمن تجدید تسلیت به ملت شریف ایران و خانواده‌های معظم شهدا، بر همبستگی و ایستادگی در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حقوق بنیادین ملت ایران تأکید می‌کند."