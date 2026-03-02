۴۵ شهید و شماری مجروح در حمله به ۲۴ نقطه در استان کردستان

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ورمقانی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، تا این لحظه ۴۵ نفر به شهادت رسیده و شماری نیز مجروح شده‌اند که روند رسیدگی به وضعیت آنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حملات، با هماهنگی ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها، نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر در محل‌های حادثه حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، جست‌و‌جو، نجات و آواربرداری را آغاز کرده‌اند که همچنان ادامه دارد.

‌رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان کردستان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان با تمام ظرفیت در حال انجام است.