به گزارش خبرنگار ایلنا، حملات ایران تا پایان سومین روز از جنگ، ترامپ را وادار به اعتراف به ایستادگی سرسختانه ایرانیان در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا کرد تا جایی که از طولانی شدن جنگ ابراز نگرانی کرد.

همچنین وزیر خارجه این کشور با ابراز نگرانی از طولانی‌شدن جنگ گفت: ایران می‌تواند ماهانه ۱۰۰ موشک بسازد ولی ما در هر ماه فقط می‌توانیم ۶ یا ۷ موشک پدافند بسازیم. این درحالی‌ست که ایران برخلاف آمریکا از آمادگی خود برای یک جنگ طولانی خبر داده است.

سپاه پاسداران از صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴) موج سیزدهم عملیات وعده صادق ۴ را کلید زد. این موج توسط یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه علیه پایگاه تفنگداران تروریست نیروی دریایی آمریکا در پایگاه عریفجان کویت انجام شد.

ارتش جمهوری اسلامی هم از روز گذشته با کمک یگان‌های موشکی نیروهای زمینی و دریایی، پایگاه هوایی علی‌السالم آمریکا در کویت و شناورهای دشمن در شمال اقیانوس هند را هدف حملات موشکی خود قرار داد. با هدف قرار گرفتن جنگنده‌های F-15 آمریکایی در آسمان کویت، رکوردی تازه برای کشور رقم خورد چراکه پس از جنگ یوگسلاوی در اواخر دهه ۹۰ میلادی، آمریکا در هیچ جنگی جنگنده‌ای از دست نداده بود و اکنون، پس از حدود ۲۷ سال، گزارش‌هایی از دست رفتن جنگنده آمریکایی منتشر شده است؛ آنهم در شرایطی که این اصابت پیش از ورود به آسمان ایران رخ داده است.

آمریکا ۱۰۰ لنج صیادی را در جاسک به آتش کشید

مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: جنگنده‌های متجاوزان آمریکایی صهیونیستی در یک حمله هوایی، اسکله صیادی در شهر جاسک را با جنگنده مورد هجوم قرار دادند.

وی افزود: بر اثر این حمله بیش از ۱۰۰ لنج که متعلق به مردم است دچار حریق و آسیب جدی شده است.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: یک نفر در این حمله هوایی مصدوم شده است.

هشدار آمریکا به کارمندان سفارتخانه‌های خود

الجزیره نوشت: وزارت خارجه آمریکا از کارمندان غیر ضروری سفارتخانه‌های این کشور در عراق، بحرین و اردن خواست این کشورها را ترک کنند.

آمریکا همچنین اعلام کرد که این اقدام به دلیل نگرانی‌های امنیتی صورت می‌گیرد.

صبح امروز نیز وزارت دفاع عربستان حمله به سفارت آمریکا در ریاض را تأیید کرد. همچنین ویدئوهایی منتشر شده که نشان می‌دهد این سفارتخانه در آتش می‌سوزد.

بروجردی: شکست سنگین در انتظار آمریکا و رژیم صهیونیستی است

علاءالدین بروجردی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه خبری ما به تحلیل آخرین تحولات چهارمین روز نبرد جبهه مقاومت با آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی با اشاره به عملیات‌های موفق نیروهای مسلح یمن اظهار داشت: «مقاومت یمن با شجاعت تحسین‌برانگیز خود، ناو هواپیمابر آمریکا را با پهپاد هدف قرار دادند. این شجاعت و جرأت در کنار توانمندی فنی برای تولید موشک‌های ۲۰۰۰ کیلومتری که منجر به تعطیلی فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی شده، نشان‌دهنده قدرت واقعی جبهه مقاومت است.»

بروجردی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت عراق اشاره کرد و گفت: «در عراق، جدای از حشد شعبی، مردم شیعه این کشور پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، سر از پا نمی‌شناسند. صحنه‌هایی شبیه اربعین در شهرهای ناصریه، نجف و کربلا شکل گرفته است. مقاومت عراق نیز با موشک‌های خود مراکز آمریکا را هدف قرار داده و پیوندهای عمیق امت اسلامی را به نمایش گذاشته است.»

وی درباره تحولات لبنان افزود: «حزب‌الله لبنان علی‌رغم شرایط خاص خود، رسماً اعلام جنگ در خون‌خواهی مقام معظم رهبری علیه رژیم صهیونیستی کرده و از دیروز عملیات موشکی خود را آغاز نموده است. جبهه مقاومت زنده است و این حادثه تلخ، زمینه‌ساز ضربات مهلک‌تری علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در آینده خواهد بود.»

این نماینده مجلس در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: «نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش در منطقه دریای عمان، علی‌رغم همه شرایط ویژه، مقتدرانه عمل می‌کنند. تلفات دشمن بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که اعلام می‌کنند. اگرچه تاکنون از کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای خود خبر داده‌اند، اما واقعیت این است که آمار تلفات بسیار بالاتر است و آن‌ها به دلیل مسائل افکار عمومی و مشکلات داخلی ترامپ، جرات اعلام آن را ندارند.»

بروجردی در پایان تأکید کرد: «اخبار جمهوری اسلامی ایران خبرهای تبلیغاتی نیست، واقعی است. دشمن دیر یا زود ناگزیر خواهد بود نتایج این ضربات مهلک را اعلام کرده و شکست خود را در این مصاف سخت بپذیرد؛ هرچند دیر می‌پذیرند.»

سپاه: ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در بحرین منهدم شد

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۳ عملیات وعده صادق ۴ بیان کرد: موج چهاردهم عملیات وعده صادق۴ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سحرگاه امروز طی حمله‌ای گسترده پهپادی و موشکی پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی بحرین را مورد هدف قرار داد.

در این اطلاعیه آمده است:

در این حمله ۲۰ فروند پهپاد و ۳فروند موشک به اهداف مورد نظر اصابت کرده و ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی امریکا منهدم و مخازن سوخت آن به آتش کشیده شد که زبانه‌های آتش و دود توجه همگان را به خود جلب کرد.

عراقچی به وزیر خارجه آمریکا: هرگز هیچ تهدیدی از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت

واکنش وزیر خارجه کشورمان به اعترافات وزیر خارجه امریکا؛ هرگز هیچ به اصطلاح تهدیدی از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به اعتراضات وزیر خارجه آمریکا در مورد ورود کشورش به جنگ به نفع رژیم صهیونیستی نوشت: آقای روبیو به چیزی اعتراف کرد که همه ما می‌دانستیم: ایالات متحده به انتخاب خود وارد جنگ به نفع اسرائیل شده است. هرگز هیچ به اصطلاح تهدیدی از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت. بنابراین ریخته شدن خون آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها به گردن معتقدین به «اسرائیل اول» است. مردم آمریکا شایسته بهتر از این هستند، و باید کشور خود را پس بگیرند.

حمله پهپادی مقاومت عراق به هتل محل اسکان نظامیان آمریکا در اربیل

شبکه الجزیره گزارش داد: خبرگزاری رویترز به نقل از مقاومت اسلامی عراق گزارش داد که این گروه از حمله‌ای با استفاده از یک گروه پهپادی به هتلی در شهر اربیل که محل استقرار نظامیان آمریکا بوده، خبر داده است.

بر اساس این گزارش، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که این عملیات با پهپادهای متعدد انجام شده است.

ضاحیه جنوبی، شبکه المنار و ساختمان رادیو النور لبنان هدف قرار گرفتند

روسیا الیوم نوشت: رژیم صهیونیستی صبح امروز بار دیگر ضاحیه جنوبی بیروت را هدف تجاوز هوایی خود قرار داد.

تجاوزات رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق به اصطلاح آتش بس با لبنان تا به امروز همچنان ادامه داشته و هیچ گاه متوقف نشده است.

همچنین المیادین نوشت: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که دقایقی قبل ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران کردند، ساختمان رادیو النور لبنان را هدف قرار دادند.

بامداد امروز نیز شبکه المنار گزارش داد که دشمن صهیونیستی ساختمان این شبکه را در منطقه حاره حریک در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده است. این حمله ساختمان متعلق به این شبکه را در حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت هدف گرفته است.

حملات رژیم صهیونیستی به مراکز خبری از ایران تا لبنان و غزه بارها و بارها تکرار شده و هدف از آن تقلای بی‌نتیجه برای خاموش کردن صدای حقیقت و انعکاس جنایات این رژیم است

آمریکا با مشکل کمبود موشک مواجه شده است

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که در بحبوبه درگیری‌های ایران و آمریکا، ذخایر برخی از موشک‌های ایالات متحده تا حد زیادی پایین آمده است.

این شبکه خبری گفت: ذخایر شماری از موشک‌های آمریکایی از جمله تاماهاوک و رهگیرهای «SM-3» در پی درگیری‌ها با ایران به شدت کاهش یافته است.

رسانه‌های کره جنوبی نیز اعلام کردند آمریکا تنها پس از ۴۸ ساعت از آغاز تجاوز تروریستی به ایران اسلامی با کمبود سامانه‌های دفاع هوایی و موشک‌های آن روبرو شده‌اند و به دنبال تخلیه سامانه‌های تاد و پاتریوت خود از شبه جزیره کره و ژاپن و انتقال آنها به خاورمیانه است.

سفارت آمریکا در ریاض در آتش سوخت

رویترز نوشت: آتش‌سوزی در سفارت آمریکا در پی یک انفجار رخ داده است.

ساعاتی بعد وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد، براساس ارزیابی‌های اولیه، علت انفجار و حریق در سفارت آمریکا، اصابت دو پهپاد بوده است.

مقاومت اسلامی عراق از ۲۸ حمله به پایگاه‌های آمریکا خبر داد

شبکه الجزیره گزارش داد: مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۸ عملیات با ده‌ها موشک و پهپاد علیه پایگاه‌های دشمن آمریکایی در عراق و منطقه را انجام داده است.

ساعاتی پیش بود که برخی رسانه‌های وابسته به گروه‌های مقاومت اعلام کردند که مقاومت عراق مواضع نیروهای آمریکایی را در کویت درهم کوبیده است.

تاکنون به تعداد تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نشده است.

حزب الله لبنان از ورود رسمی خود به جنگ با رژیم اسرائیل خبر داد

حزب الله لبنان بامداد سه شنبه با صدور بیانیه‌ای، بصورت رسمی از ورود خود با جنگ با رژیم اسرائیل خبر داد.

حزب الله لبنان پس از شلیک چند فروند موشک به شمال سرزمین‌های اشغالی در بیانیه‌ای افزود: بارها هشدار داده‌ایم که تجاوز بدون پاسخ نمی‌تواند ادامه یابد و آنچه لازم است پایان دادن به تجاوز است.

حزب الله لبنان تصریح کرد: پاسخ مقاومت اسلامی به پادگان‌های نظامی رژیم غاصب صهیونیستی عملی دفاعی و حق قانونی است.

در این زمینه شبکه المیادین لبنان از هدف قرار گرفتن ساختمان شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله در منطقه حاره حریک در حومه جنوبی بیروت در حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه حومه جنوبی بیروت را بمباران کرد.

توضیحات جبلی درباره حمله به صداوسیما

رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد: بخش‌هایی از محوطه داخلی صدا و سیما هدف حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که تاکنون شهید و مجروحی نداشته است و پخش برنامه‌ها ادامه دارد.

پیمان جبلی پس از حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در بامداد سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در گفت‌گویی تلویزیونی اظهار کرد: این سومین حمله است که در طول ماه‌های اخیر علیه سازمان صدا و سیما انجام می‌شود؛ اولین بار در جنگ ۱۲ روزه و دومین بار روز گذشته بود که بخش‌هایی از داخل محوطه جام جم را دشمن هدف قرار داد و امشب هم برای سومین بار هدف قرار گرفت.

رئیس صدا و سیما ادامه داد: با تمهیدات درنظر گرفته شده، پایداری آنتن، سیگنال‌رسانی و پخش شبکه‌های صدا و سیما به صورت عادی در جریان است.

او افزود: همکاران عزیز ما در سازمان به ویژه در حوزه‌های زیرساختی خود را برای هرگونه حمله‌ای که دشمن بخواهد به زیرساخت‌ها وارد کند، آماده کرده‌اند و تا الان هم در پخش عادی برنامه موفق بوده اند. تمام شبکه‌های صدا و سیما، ملی و استانی به صورت عادی درحال پخش است.

جبلی همچنین گفت: تا الان زخمی و شهید نداشته‌ایم و امیدواریم نداشته باشیم.

او در ادامه گفت: کینه‌ورزی و کینه‌توزی رژیم صهیونیستی نسبت به رسانه و آگاه‌سازی و انعکاس واقعیت و آنچه را دشمن به آن متوسل می‌شود، می‌بینیم؛ انواع و اقسام تحریف‌ها و دروغ‌ها را طی یک عملیات روانی بسیار سنگین اجرا می‌کنند برای اینکه در روحیه مردم بسیار شجاع و عزیز اثر بگذارند، مشخص است که مردم ما را نشناخته‌اند.

رئیس سازمان صداوسیما همچنین بیان کرد: آن‌ها نسبت به هرگونه انعکاس واقعیت حساسیت نشان می‌دهند و نمی‌خواهند واقعیت‌ها و حقایق به گوش مردم دنیا برسد. واقعیت در ایران این هست که ما یک ملت منسجم با نظام و حکومت و پشت نیروهای مسلح و علیه دشمن جنایتکار هستیم. رهبر عزیز و گرانقدرمان امام شهید ما حضرت امام خامنه‌ای که مقتدا و اسوه مردم ما بودند و هستند، ملتی را تربیت کردند و جامعه و نظامی را داریم می‌بینیم کاملا منسجم، کاملا همراه و این واقعیتی است که رژیم نمی‌خواهد آن را ببیند و درک کند و با استناد به تحریف‌ها و دروغ‌هایش، می‌خواهد اگر در صحنه نبرد واقعی نتوانست حریف کشور عزیز ما باشد، در صحنه افکار عمومی غلبه کند که این اتفاق نخواهد افتاد و همکاران ما در سازمان به مردم تعهد می‌دهند که تا آخرین لحظه پرچم رسانه ملی بالا خواهد بود.

سفارت آمریکا در اردن از بیم حملات ایران تخلیه شد

شبکه الجزیره نوشت: سفارت آمریکا در اردن اعلام کرد که همه کارمندان سفارت در امان به صورت موقت و به علت تهدید مجتمع خود را ترک کردند.

از سویی امنیت عمومی اردن اعلام کرد که از همه ساکنان در اطراف سفارت آمریکا می‌خواهیم که تا برطرف شدن هرگونه تهدید در منازل خود بمانند.

شبکه الجزیره نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهر العقبه اردن در نزدیکی ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

همچنین خبرها حکایت از به صدا درآمدن آژیر خطر در امان و شماری از شهرهای اردن داشت.

هلاکت بیش از ۱۶۰ تفنگدار آمریکا در حمله پهپادی نیروی دریایی سپاه

طی حمله پهپادی نیروی دریایی سپاه به یکی از محل‌های تجمع تروریست‌های آمریکایی در شهر دوبی امارات بیش از ۱۶۰ تفنگدار تروریست حضور داشتند.

طبق اخبار میدانی کشته‌های آمریکا در این حمله ترکیبی پهپادی - موشکی توسط یگانهای رزمی نیروی دریایی سپاه، بیش از ۴۰ نفر به هلاکت رسیده و زخمی‌ها بیش از از ۷۰ نفر برآورد شده است.

اصابت موفق پهپاد به پایگاه عریفجان کویت؛ هلاکت تفنگداران آمریکایی

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج جدید حملات به پایگاه عریفجان کویت، محل حضور تفنگداران دریایی آمریکایی با ۱۰ فروند پهپاد انهدامی با موفقیت به اهداف اصابت نمودند.

پیش‌بینی می‌شود در این موج حمله، سربازان زیادی از تروریست‌های تفنگداران آمریکایی به هلاکت رسیده باشند.

هشدار آمریکا به اتباعش برای ترک ۱۴ کشور

وزارت خارجه آمریکا از اتباع خود در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات عربی متحده، یمن، ایران و فلسطین اشغالی خواست که هرچه سریعتر آنجا را ترک کنند.

تسلیت رئیس سازمان صداوسیما به حسن خجسته

رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی خطاب به حسن خجسته باقرزاده، شهادت رهبر معظم انقلاب و بانوی مجاهده شهیده، منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر شهید انقلاب و همشیره مؤمنه دکتر خجسته را به این استاد دانشگاه صداوسیما و معاون اسبق صدای رسانه ملی تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده (زیدعزه‌العالی)

سلام علیکم بما صبرتم

ضمن عرض تسلیت، از خداوند منان نزول صبر و سکینه بر قلب جناب‌عالی و دیگر بازماندگان و بیت معزای قائد حکیم و مرشد و مراد امت، شهید والامقام، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (ره) و همسر شهیده ایشان و همشیره گران‌قدر حضرت‌عالی مسئلت دارم.

ایستادگی وفادارانه و شهادت سرافرازانه بیت مکرم رهبر انقلاب و به‌ویژه بانوی شهیده، سرکار خانم منصوره خجسته باقرزاده، همسر مؤمنه و مجاهده رهبر معظم انقلاب، در کنار ایشان، نشان عشق زلال، صدق و خلوص، و حمایت بی‌وقفه و تمام‌قد ایشان از راه و نگاه قائد شهید امت و ثمره اصالت، صبر ایمانی، استقامت عرفانی و برخورداری از نظر لطف و توفیق الهی آن یار صدیقه به‌تأسی از زهرای مرضیه سلام‌الله‌علیهاست.

در این شب‌ها و روزهای سخت تجاوز آمریکایی‌صهیونی به میهن عزیز اسلامی و هنگامه نبرد رزمندگان پاکباز ایران با دشمن جنایتکار، دست دعای اینجانب و همکارانتان در سازمان صداوسیما بر آستان بی‌زوال رب متعال بلند است تا روح پاک آن دو شهید بزرگوار و دیگر شهدای عزیز بیت رهبر انقلاب را در حریم قدس خویش مستقر سازد و شما را که میراث‌دار این صبر هستید، بر این ثلمه جبران‌ناپذیر مأجور و منصور بدارد.

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه اندونزی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوگی یونو وزیر امور خارجه جمهوری اندونزی در یک تماس تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگو وزیر خارجه اندونزی شهادت مقام معظم رهبری را تسلیت گفت و با ابراز نگرانی عمیق نسبت به شرایط وخیم امنیتی در منطقه ابراز امیدواری کرد که شرایط هرچه سریع‌تر به سمت آرامش پیش برود.

وزیر خارجه کشورمان با تقدیر از مواضع اصولی دولت اندونزی در خصوص تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سه روز گذشته در حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد، اماکن فرهنگی و نیز مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی از جمله دو مقر پلیس دیپلماتیک در تهران را تشریح نمود و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما در دفاع از حریم ایران و مقابله با تعرض وحشیانه بیگانه به سرزمین و حاکمیت ملی ایران با تمام توان عمل می‌کند.

حمله نیوسام به ترامپ: آمریکا قاتل کودکان مدرسه‌ای است

گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در سخنرانی اخیر خود با متهم کردن ترامپ گفت: ترامپ بیشتر از چهار نظامی که در نتیجه عملیات او جان باختند، در مورد پرده‌های سالن رقص خود صحبت کرد.

وی افزود: قیمت انرژی در سراسر جهان در حال افزایش است. قیمت نفت بالا رفته و قیمت بنزین به دلیل جنگ ترامپ در حال افزایش است.

او گفت: ما متحدان خلیج فارس داریم که مورد حمله قرار می‌گیرند و جنگنده‌های ما به معنای واقعی کلمه توسط متحدان آمریکا سرنگون می‌شوند. ما باید با هم کنار بیاییم که چرا بمب‌های ما - یا بمب‌های اسرائیلی - برای کشتن کودکان، دختران جوان در یک مدرسه استفاده شده‌اند.

انهدام بیست و یکمین پهپاد هرمس توسط پدافند نیروی دریایی

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: بیست و یکمین پهپاد هرمس توسط پدافند نیروی دریایی سپاه در بوشهر ساقط و منهدم گردید.

شنیده‌ شدن صدای چند انفجار در تهران

نقاطی از تهران هدف حملات قرار گرفتند. از قرار معلوم محدوده ساختمان قدیم مجلس و شرق تهران هدف حمله هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. با این حال روابط عمومی خانه ملت اعلام کرد: در پی انتشار خبر در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه ساختمان مجلس شورای اسلامی مورد اصابت قرار گرفته، به اطلاع می‌رساند خبر مذکور صحت ندارد.

همچنین محوطه اطراف صداوسیما دقایقی قبل هدف بمباران قرار گرفت و دود ناشی از ۲ انفجار در اطراف صداوسیما دیده شد. اما خللی در پخش برنامه‌های رسانه ملی ایجاد نشد.

شمار تلفات آمریکا در درگیری با ایران به ۶ نفر رسید

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شامگاه دوشنبه اذعان کرد با کشف جسد دو نظامی که پیش‌تر مفقود اعلام شده بودند، شمار کشته‌شدگان آمریکایی در جریان درگیری‌های جاری با ایران به شش نفر افزایش یافته است.

در بیانیه سنتکام آمده است: «نیروهای آمریکایی اخیرا بقایای دو نظامی که پیش‌تر در شمار مفقودان بودند را از تاسیساتی که در جریان حملات اولیه ایران در منطقه هدف قرار گرفته بود، بازیابی کردند.»

به نوشته «تایمز اسرائیل» سنتکام جزئیات بیشتری درباره شرایطی که به مرگ این نیروها منجر شده ارائه نکرد.

در این بیانیه تاکید شده که هویت جان‌باختگان تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به خانواده‌های‌شان اعلام نخواهد شد.

بزرگترین بندر غرب آسیا تعطیل شد

براساس اطلاعیه‌ای که شرکت DP World به مشتریان خود ارسال کرده است، بندر جبل‌علی به دلیل تحولات اخیر منطقه‌ای و مطابق با دستور مقامات دولتی، به صورت موقت تعطیل شده است.

این تصمیم به‌عنوان اقدام احتیاطی برای تضمین ایمنی و امنیت کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری اتخاذ شده است.

بندر جبل علی در دبی، یکی از شلوغ‌ترین بنادر کانتینری جهان و بزرگترین بندر ساخته‌شده توسط بشر به شمار می‌رود. این بندر به عنوان پرچمدار گروه بنادر و مناطق آزاد دبی (DP World)، نقشی فراتر از یک بندر صرف ایفا می‌کند. جایگاه برجسته این بندر در آمارهای عملیاتی آن به وضوح دیده می‌شود.

