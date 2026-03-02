تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

به گزارش ایلنا، امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت.

متقی در این تماس ضمن محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تأکید کرد که این اقدام نقض آشکار همه اصول و قواعد بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از پیام تسلیت وزیر امور خارجه افغانستان، وی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد.

عراقچی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و ورزشگاه‌ها تصریح کرد: برای مقابله با تهاجم غیرقانونی و رذیلانه متجاوزان، از همه توان و قدرت خود تا دفع شرارت دشمن و پشیمان‌کردن آنها از تعرض به خاک پاک ایران استفاده خواهیم کرد.

در این تماس، وزیر امور خارجه افغانستان گزارشی از تحولات مربوط به درگیری‌های این کشور با پاکستان ارائه کرد.

