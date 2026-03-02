بازدید عارف از فروشگاههای زنجیرهای تهران
معاون اول رئیسجمهوری با حضور در فروشگاههای زنجیرهای تهران از نزدیک در جریان روند خدمترسانی و توزیع مایحتاج عمومی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عصر امروز معاون اول رئیسجمهور، با حضور در فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش، اتکا و شهروند، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی و توزیع مایحتاج عمومی قرار گرفت.
عارف همچنین در تماسهایی با مسئولان ذیربط، دستورات لازم را برای تقویت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استمرار خدمترسانی مطلوب به مردم صادر کرد.»