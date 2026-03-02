دشمنان هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه‌ خود امنیت نخواهند داشت

بسم الله الرحمن الرحیم

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ

دولت جنایتکار آمریکا ورژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن اخلاق انسانی به جمهوری اسلامی ایران حمله و مجاهد نستوه ولی امر مسلمین و پیشوای صالحان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و تعدادی از فرماندهان برجسته و مردم مظلوم ایران اسلامی را به شهادت رساندند.

فرهنگ و گفتمان جبهه مقاومت فرهنگ جهاد و شهادت و عاشورا است. فرهنگ عزت و سعادت و عدم پذیرش ذلت است. شهادت در جبهه مقاومت موجب افزایش روح حماسه و از خودگذشتی و افزایش اراده جهاد و ایستادگی در مقابل دشمن می‌شود؛ لذا ترامپ و نتانیاهو جنایتکار تصور نکنند که با شهادت رهبران می‌توانند این جبهه را تسلیم خود کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، شجره طیبه قدرتمندی است که این نوع تهدیدات و خسارت‌ها آن را متزلزل نکرده بلکه قدرتمند‌تر می‌کند.

به نمایندگی از فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت اعلام می‌دارد اماما؛ ما بر عهدی که با شما بستیم پایداریم و امروز که دشمن از تمام خطوط قرمز بشریت و قوانین بین المللی عبور کرده است بر خود واجب و تکلیف شرعی دا نسته و اعلام می‌دارد همچنان با تمام توان به مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل ادامه خواهیم داد و در‌های آتش را به روی آنها باز نگه داشته و تا شکست دشمن آرام نخواهیم گرفت.

دشمن باید بداند روز‌های خوش آنها به پایان رسیده و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه‌های خود امنیت نخواهند داشت. به امت اسلامی و آزادیخواهان جهان اعلام می‌کنیم تا نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل دست از مبارزه نخواهیم کشید و انتقام مظلومین عالم و شهدای بزرگ را از ظالمان و مستکبران خواهیم گرفت. باذن الله؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

نیروی قدس سپاه پاسداران