نیروی قدس سپاه:

دشمنان هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه‌ خود امنیت نخواهند داشت

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد: دشمن باید بداند روز‌های خوش آنها به پایان رسیده است و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه‌های خود امنیت نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا، بیانیه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ

دولت جنایتکار آمریکا ورژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن اخلاق انسانی به جمهوری اسلامی ایران حمله و مجاهد نستوه ولی امر مسلمین و پیشوای صالحان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و تعدادی از فرماندهان برجسته و مردم مظلوم ایران اسلامی را به شهادت رساندند.

فرهنگ و گفتمان جبهه مقاومت فرهنگ جهاد و شهادت و عاشورا است. فرهنگ عزت و سعادت و عدم پذیرش ذلت است. شهادت در جبهه مقاومت موجب افزایش روح حماسه و از خودگذشتی و افزایش اراده جهاد و ایستادگی در مقابل دشمن می‌شود؛ لذا ترامپ و نتانیاهو جنایتکار تصور نکنند که با شهادت رهبران می‌توانند این جبهه را تسلیم خود کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، شجره طیبه قدرتمندی است که این نوع تهدیدات و خسارت‌ها آن را متزلزل نکرده بلکه قدرتمند‌تر می‌کند.

به نمایندگی از فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت اعلام می‌دارد اماما؛ ما بر عهدی که با شما بستیم پایداریم و امروز که دشمن از تمام خطوط قرمز بشریت و قوانین بین المللی عبور کرده است بر خود واجب و تکلیف شرعی دا نسته و اعلام می‌دارد همچنان با تمام توان به مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل ادامه خواهیم داد و در‌های آتش را به روی آنها باز نگه داشته و تا شکست دشمن آرام نخواهیم گرفت.

دشمن باید بداند روز‌های خوش آنها به پایان رسیده و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه‌های خود امنیت نخواهند داشت. به امت اسلامی و آزادیخواهان جهان اعلام می‌کنیم تا نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل دست از مبارزه نخواهیم کشید و انتقام مظلومین عالم و شهدای بزرگ را از ظالمان و مستکبران خواهیم گرفت. باذن الله؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

نیروی قدس سپاه پاسداران

