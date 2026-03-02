به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود نوشت:

حمله به بیمارستان‌ها به خود زندگی حمله می‌کند. حمله به مدارس، آینده یک ملت را هدف قرار می‌دهد.

هدف قرار دادن بیماران و کودکان آشکارا اصول انسانی را نقض می‌کند.

جهان باید آن را محکوم کند. من در کنار ملت داغدارم ایستاده‌ام. ایران در برابر این جنایات سکوت نخواهد کرد و تسلیم نخواهد شد.

