پزشکیان:
هدف قرار دادن بیماران و کودکان آشکارا اصول انسانی را نقض میکند
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود نوشت:
هدف قرار دادن بیماران و کودکان آشکارا اصول انسانی را نقض میکند.
جهان باید آن را محکوم کند. من در کنار ملت داغدارم ایستادهام. ایران در برابر این جنایات سکوت نخواهد کرد و تسلیم نخواهد شد.